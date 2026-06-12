Paritarias estatales nacionales 2026: el dato que esperan miles de empleados públicos

Las paritarias estatales nacionales 2026 volvieron a quedar en el centro de la agenda porque el acuerdo anterior ya completó su tramo enero-mayo y ahora se espera una nueva definición para los haberes de mitad de año. La discusión involucra a los trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General 214/06 y tiene impacto directo sobre salarios, aguinaldo y posibles actualizaciones futuras.

Paritarias estatales nacionales en una instancia decisiva

La última señal formal fue la apertura de la Paritaria Nacional 2026-2027, realizada el 28 de mayo en la Comisión Negociadora Central. En esa audiencia participaron representantes del Gobierno nacional, UPCN y ATE, y se resolvió pasar a un cuarto intermedio para continuar la discusión salarial.

Ese cuarto intermedio es el punto que hoy miran los estatales: de allí debería salir la próxima propuesta para el nuevo período. Hasta este viernes 12 de junio, no hay un nuevo porcentaje homologado para junio en el convenio nacional, por lo que la expectativa está puesta en la continuidad de la negociación y en la eventual publicación de una nueva acta o decreto.

El acuerdo anterior dejó una base para la próxima discusión

El último tramo salarial fue homologado mediante el Decreto 206/2026, que fijó aumentos acumulativos entre enero y mayo para el personal permanente y no permanente de la Administración Pública Nacional. Además, incorporó una suma fija remunerativa y no bonificable de $40.000 con los haberes de mayo.

Mes Suba homologada Detalle Enero 2026 2,5% Sobre los salarios vigentes al 31/12/2025 Febrero 2026 2,2% Sobre los salarios vigentes al 31/01/2026 Marzo 2026 2% Sobre los salarios vigentes al 28/02/2026 Abril 2026 1,7% Sobre los salarios vigentes al 31/03/2026 Mayo 2026 1,5% + $40.000 Suma fija por única vez

La clave está en que ese esquema llegó hasta mayo. Por eso, el nuevo capítulo de la paritaria deberá definir qué ocurre con junio y los meses siguientes: si habrá una nueva secuencia de porcentajes, una suma fija, una recomposición retroactiva o una combinación de herramientas salariales.

Qué reclaman los gremios estatales

ATE viene cuestionando la pérdida de poder adquisitivo y sostiene que los aumentos otorgados quedaron por debajo de la inflación acumulada. El gremio pidió una recomposición más fuerte y una suma fija permanente para los ingresos más bajos, con el argumento de que los salarios estatales arrastran un deterioro previo.

UPCN, en cambio, convalidó el tramo anterior, aunque también forma parte de la nueva negociación. Esa diferencia entre los gremios marca el clima de la mesa: mientras una parte busca sostener una negociación gradual, otra reclama una recuperación más inmediata del salario real.

El recibo de junio queda bajo la lupa

Para los empleados públicos nacionales, junio será un mes clave para revisar la liquidación. No solo por el salario mensual, sino también por el impacto que puede tener el mejor haber del semestre sobre el cálculo del aguinaldo.

Controlar si el 1,5% de mayo quedó incorporado en los conceptos salariales correspondientes.

en los conceptos salariales correspondientes. Verificar la suma fija de $40.000 liquidada con los haberes de mayo, según lo establecido en el decreto.

liquidada con los haberes de mayo, según lo establecido en el decreto. Revisar el aguinaldo y el haber tomado como referencia para el SAC.

y el haber tomado como referencia para el SAC. Seguir la próxima audiencia paritaria, porque podría definir una actualización aplicable desde junio.

El dato económico que presiona la negociación es la inflación: el INDEC informó que mayo cerró con una suba de 2,1% y que el acumulado de los primeros cinco meses del año llegó al 14,7%. Ese número será una referencia inevitable en la discusión entre el Gobierno y los gremios.

La definición que esperan los estatales

La novedad más importante no está solo en lo que ya se pagó, sino en lo que falta resolver. Las paritarias estatales nacionales quedaron abiertas tras el cierre del tramo anterior y el próximo movimiento será determinante para saber si los salarios de junio tendrán actualización, si se pactará un nuevo esquema por cuotas o si habrá algún tipo de compensación adicional.

Hasta que se publique una nueva acta o una norma oficial, no hay aumento adicional confirmado para junio. Sin embargo, la negociación ya está en marcha y por eso miles de trabajadores nacionales siguen atentos a la próxima convocatoria: allí podría quedar definido el nuevo piso salarial del sector público para la segunda mitad de 2026.