Detuvieron a lucía sosa, la madre investigada por la muerte de su beba de dos años en villa gesell

La Justicia dio un giro decisivo en la investigación por la muerte de Isabella, la niña de dos años que falleció la semana pasada en la ciudad de Villa Gesell.

En la tarde de este lunes fue detenida Lucía Sosa, la madre de la menor, quien quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanza una causa que conmociona a toda la provincia de Buenos Aires.

La medida fue ordenada luego de que los investigadores reunieran nuevos elementos de prueba y testimonios que reforzaron las sospechas sobre el accionar de la mujer. Entre ellos, cobró especial relevancia la declaración de uno de sus hijos, quien aseguró públicamente que su madre fue responsable de la muerte de tres de sus hermanas y relató episodios de presuntos maltratos sufridos durante su infancia.

El caso comenzó el pasado 21 de julio, cuando Isabella ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell. La autopsia preliminar indicó que la pequeña murió por una asfixia obstructiva mientras tomaba una mamadera, aunque la Fiscalía continuó profundizando la investigación debido a los antecedentes de la madre.

La situación generó una fuerte alarma judicial porque se trata de la tercera hija de Lucía Sosa que fallece en circunstancias similares.

En 2013 murió Candela, de seis meses, y en 2016 perdió la vida Yazmín, de once meses. Por este último caso, Sosa había sido detenida junto a su entonces pareja, aunque ambos fueron posteriormente absueltos por la Justicia.

En paralelo, la Justicia dispuso medidas de protección para los restantes hijos de la mujer y continúa recabando pruebas, entre ellas nuevos estudios periciales, informes médicos y declaraciones testimoniales que permitan determinar si existieron responsabilidades penales en la muerte de Isabella.

La detención de Lucía Sosa representa un punto de inflexión en una investigación que mantiene en vilo a la comunidad de Villa Gesell y que podría derivar en nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos elementos al expediente. La causa continúa bajo la órbita de la Justicia de Dolores, que busca esclarecer definitivamente las circunstancias que rodearon la muerte de la niña.