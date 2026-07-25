Julio entra en su recta final: Así estará el tiempo este fin de semana

El mes de julio comienza a despedirse y transcurre la primera semana de las vacaciones de invierno con condiciones meteorológicas mayormente estables en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Para este sábado 25 y el domingo 26 de julio se espera un escenario dominado por nubosidad variable, temperaturas frescas durante las mañanas y un progresivo ascenso térmico por las tardes, favorecido por el ingreso de vientos del sector norte y noreste.

Durante la jornada de este sábado predominará el cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, con ambiente frío en las primeras horas del día, mínimas que en amplios sectores oscilarán entre los 5°C y 10°C, y máximas de entre 15°C y 18°C, dependiendo de cada región. No se prevén precipitaciones significativas y las condiciones resultarán favorables para las actividades al aire libre y el movimiento turístico propio del receso invernal.

Para el domingo 26 continuará el tiempo estable, con temperaturas ligeramente superiores a las del sábado. Se espera nubosidad variable y viento predominante del noreste, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 17°C y 20°C en buena parte del territorio bonaerense. La probabilidad de lluvias seguirá siendo baja, aunque algunos sectores podrían registrar un aumento de la nubosidad hacia el cierre de la jornada.

De esta manera, el último fin de semana completo de julio ofrecerá condiciones favorables para quienes aprovechan las vacaciones de invierno para viajar, recorrer destinos turísticos, disfrutar de espacios al aire libre o participar de las numerosas propuestas recreativas que se desarrollan en las distintas localidades bonaerenses.

De acuerdo con las tendencias meteorológicas, las condiciones comenzarían a cambiar durante el inicio de la próxima semana con un incremento de la inestabilidad y la posibilidad de algunas lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia.