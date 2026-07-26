Julio comienza a despedirse con un domingo con temperaturas agradables

El último domingo de julio encuentra a la provincia de Buenos Aires con condiciones meteorológicas mayormente estables, temperaturas frescas durante la mañana y un paulatino ascenso térmico hacia la tarde. Mientras el séptimo mes del año comienza a despedirse, miles de familias inician la segunda semana del receso escolar de invierno con un panorama favorable para realizar actividades al aire libre en buena parte del territorio bonaerense.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 26 de julio se presenta con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado en distintas regiones de la provincia, sin probabilidades significativas de precipitaciones en la mayor parte del territorio. Las temperaturas muestran un marcado contraste entre la mañana y la tarde, con mínimas frías y máximas agradables para la época del año.

En el centro, norte y este bonaerense se espera una jornada con ambiente fresco en las primeras horas, mientras que durante la tarde los registros térmicos alcanzarán valores cercanos a los 17, 18 e incluso 20 grados en algunos sectores. Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector norte y noreste, favoreciendo el ascenso de las temperaturas.

En tanto, el sur provincial mantendrá condiciones algo más frías, aunque sin fenómenos meteorológicos de relevancia. A nivel nacional, las alertas por frío extremo, nevadas y otros fenómenos continúan concentradas principalmente en la Patagonia y zonas cordilleranas, sin afectar de manera significativa a la provincia de Buenos Aires durante esta jornada.

Con julio entrando en sus últimos días, el invierno continúa mostrando una marcada variabilidad, alternando jornadas muy frías con otras más templadas. Para quienes disfrutan de las vacaciones de invierno en la provincia, el domingo ofrecerá condiciones propicias para paseos, actividades recreativas y turismo, especialmente en localidades del interior y de la costa bonaerense.

Los pronósticos indican que durante el comienzo de la nueva semana no se esperan cambios bruscos en las condiciones del tiempo, manteniéndose un ambiente fresco por las mañanas y temperaturas agradables durante las tardes, aunque el SMN recomienda seguir las actualizaciones oficiales ante cualquier modificación en el pronóstico.