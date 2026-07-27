Tragedia en necochea: un reconocido mecánico murió al volcar un jeep que estaba preparando

Una trágica noticia enluta a la ciudad de Necochea y a la comunidad de los amantes del 4×4. Un reconocido mecánico perdió la vida luego de protagonizar un violento vuelco mientras probaba un jeep que había preparado para un cliente. El accidente ocurrió en un sector de playa y ahora es investigado por la Justicia para determinar cómo se produjo el fatal desenlace.

La víctima fue identificada como Santiago Duca, de 35 años, un apasionado de los vehículos todoterreno y ampliamente conocido en el ambiente por su trabajo en la preparación y modificación de jeeps.

El trágico episodio se registró en la zona conocida como Paso del Arroyo, ubicada al sur de Necochea, más allá de Punta Negra. Según las primeras reconstrucciones, Duca realizaba una prueba de manejo del vehículo, equipado con un motor Chevrolet, cuando por causas que aún se investigan perdió el control de la unidad.

Las primeras pericias indican que el jeep circulaba a una velocidad elevada cuando ingresó a un sector con piedras, lo que habría provocado la pérdida de estabilidad y un espectacular vuelco. Como consecuencia del impacto, el mecánico salió despedido del habitáculo y sufrió gravísimas lesiones.

Amigos que se encontraban en el lugar, también participando de una jornada con vehículos todoterreno, dieron aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Hasta el sitio acudieron efectivos policiales, personal de Defensa Civil y una ambulancia.

Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y posteriormente trasladaron a Duca de urgencia al hospital local, donde los profesionales de la salud continuaron con las tareas para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

De acuerdo con allegados al mecánico, el jeep había presentado un desperfecto durante una prueba previa. Tras efectuar las reparaciones correspondientes, Duca decidió volver a probar el vehículo en la playa para comprobar su funcionamiento, momento en el que ocurrió el fatal accidente.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 de Necochea, subrogada por la fiscal Verónica Posse, quien ordenó distintas pericias para establecer con precisión las circunstancias del siniestro y determinar si existieron otros factores que contribuyeron al vuelco.

La muerte de Santiago Duca generó una profunda conmoción en Necochea. Padre de dos niñas y trabajador de un lubricentro de la ciudad, era muy querido entre familiares, amigos y la comunidad fierrera.

La Agrupación Necochense 4×4 lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, recordándolo como un apasionado de los jeeps, un excelente compañero y una persona siempre dispuesta a colaborar con quienes compartían su afición por los vehículos todoterreno. Su fallecimiento deja un enorme vacío entre quienes lo conocieron y compartieron con él innumerables encuentros y travesías.