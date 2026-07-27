Después de semanas de búsqueda hallaron al quinto pescador desaparecido en el río de la plata

La trágica búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata llegó a su fin tras la identificación del cuerpo de Damián Giubu, de 42 años, quien era el último integrante del grupo que permanecía desaparecido desde el pasado 14 de junio. El reconocimiento fue realizado por su hermana luego de que el cuerpo fuera hallado en la costa del partido bonaerense de Magdalena.

Con este hallazgo concluye una intensa búsqueda que se extendió durante más de seis semanas y que movilizó a la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, Defensa Civil, guardaparques y numerosas instituciones de la provincia de Buenos Aires.

Los cinco amigos habían partido desde el Camping Hudson, en Berazategui, a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho” para realizar una jornada de pesca deportiva. Sin embargo, nunca regresaron y desde entonces se desplegó un amplio operativo de rastrillaje en aguas argentinas y uruguayas.

Las cinco víctimas

Carlos Kovach , de 60 años.

, de 60 años. Claudio Kovach , de 50 años.

, de 50 años. Sebastián Romegialli , de 50 años.

, de 50 años. Diego Boscardin , de 28 años, quien conducía la embarcación.

, de 28 años, quien conducía la embarcación. Damián Giubu, de 42 años, cuyo cuerpo fue el último en ser encontrado.

El primero de los cuerpos hallados fue el de Sebastián Romegialli, encontrado en aguas uruguayas a fines de junio. Posteriormente fueron localizados Carlos Kovach, Diego Boscardin y Claudio Kovach en distintos sectores de las costas del Río de la Plata y Uruguay. Finalmente, este fin de semana, el hallazgo e identificación de Damián Giubu permitió cerrar formalmente la búsqueda.

Ahora la investigación judicial continuará para establecer qué ocurrió con la embarcación y determinar las causas de una de las tragedias náuticas más conmocionantes de los últimos años en el Río de la Plata. Entre las principales hipótesis se analizan un posible desperfecto en la lancha y la incidencia de las fuertes corrientes del estuario, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial.