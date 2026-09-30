Paritarias docentes en la provincia: crece el reclamo por un aumento para los próximos sueldos

Las paritarias docentes en la Provincia de Buenos Aires llegan al cierre de septiembre con una presión renovada por los próximos salarios. La expectativa ya no está puesta únicamente en la acreditación del recibo: los gremios buscan que la negociación se traduzca en una recomposición que alcance al bolsillo.

La FEB volvió a reclamar este miércoles 30 una respuesta inmediata. El planteo se conoce después de la comisión técnica salarial del viernes pasado y en momentos en que las familias también reorganizan sus gastos para el inicio de octubre.

Hay un punto que separa esa expectativa de una mejora efectiva: un pedido sindical no constituye un aumento acordado. Para conocer qué podrá aparecer en los próximos recibos todavía hacen falta definiciones sobre porcentaje, vigencia y liquidación.

Ver también: Docentes bonaerenses reclaman aumentos y denuncian sobrecarga laboral

Qué reclama la FEB en las paritarias docentes

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses, Liliana Olivera, pidió que la recomposición salarial se concrete sin nuevas demoras. En el comunicado difundido este miércoles, sostuvo que la situación del sector requiere una propuesta concreta.

El mensaje se refiere al encuentro del viernes 25 de septiembre. La dirigente señaló que allí se abordó un monitoreo de la situación y volvió a exigir una actualización capaz de responder al costo de vida.

Para quien espera una mejora salarial, la novedad de hoy es ese renovado reclamo. El comunicado no fija un porcentaje aprobado ni permite calcular una suba individual.

Qué pidió el frente gremial en la comisión técnica

El Frente de Unidad Docente Bonaerense llevó una agenda que excede la actualización del salario. Incluyó pedidos vinculados con docentes en actividad y jubilados, cobertura integral del IOMA, prevención de la violencia y continuidad de las mesas laborales.

El frente también cuestionó la sobrecarga de tareas y reclamó desconexión fuera del horario de trabajo. En su planteo, los gastos de transporte, vivienda, servicios y alimentos son parte del problema de los ingresos.

La comunicación de la comisión técnica permite identificar esas demandas, pero no debe leerse como un acta de aceptación de una oferta salarial.

Qué falta saber para calcular un próximo aumento

Para transformar una propuesta en un número de bolsillo hay que conocer varios elementos. Dos anuncios con el mismo porcentaje pueden tener resultados diferentes si cambian la base de cálculo o los conceptos alcanzados.

Porcentaje y base: sobre qué salario se calcula la mejora.

sobre qué salario se calcula la mejora. Vigencia: desde qué mes comienza a aplicarse.

desde qué mes comienza a aplicarse. Tramos: si se incorpora de una vez o en varias etapas.

si se incorpora de una vez o en varias etapas. Liquidación: en qué recibo se cobra y si habrá diferencias retroactivas.

También importa distinguir una incorporación al básico de un adicional o una suma no remunerativa. Sin esos datos, una estimación general puede dar una idea equivocada del monto que terminará percibiendo cada docente.

Para comparar una eventual oferta, conviene conservar el recibo actual y mirar la misma carga de trabajo. Un cambio de módulos, horas o descuentos personales puede modificar el neto aunque la escala siga igual. Comparar solamente el depósito bancario, sin revisar esos conceptos, puede llevar a atribuir toda la diferencia a la paritaria.

Los antecedentes salariales de los trabajadores bonaerenses ayudan a entender esa diferencia entre el mes trabajado y el mes de acreditación. No reemplazan una nueva escala ni permiten trasladar automáticamente un acuerdo anterior a octubre.

El paro de este jueves tiene un reclamo específico

En paralelo, FEB, SUTEBA, AMET y UDOCBA convocaron a una medida provincial para el 1 de octubre contra la violencia hacia los docentes. Aunque ambas discusiones coinciden en el tiempo, la convocatoria explicita un motivo distinto del reclamo salarial.

La negociación queda abierta. La próxima información decisiva será una convocatoria formal o una propuesta con condiciones concretas; recién entonces se podrá evaluar cómo impactaría en los sueldos y qué tratamiento tendría para los trabajadores alcanzados.