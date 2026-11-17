Si seguís de cerca las paritarias que marcan el ritmo de los sueldos en el país, el sector financiero acaba de actualizar sus escalas. Los empleados bancarios recibirán un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre, lo que eleva el ingreso inicial por encima de los $2.683.000.

El acuerdo fue cerrado por la Asociación Bancaria junto a las cámaras empresariales del sector, replicando exactamente el índice de inflación de ese mes. De esta manera, los trabajadores garantizan el mantenimiento de su poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Cómo queda conformado el nuevo salario inicial

Con esta actualización, el ingreso mínimo de un trabajador bancario asciende a un total de $2.683.718,55, lo que representa una mejora de $57.371,55 respecto de los haberes de septiembre ($2.626.347).

Según detalló el gremio conducido por Sergio Palazzo, la liquidación inicial se compone de dos conceptos clave:

Salario básico inicial: $2.608.320,16.

$2.608.320,16. Participación en Ganancias (ROE): $75.398,39.

Alcance de la suba y el acumulado en los primeros diez meses de 2026

El incremento del 2,2% se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales. Esto incluye tanto las sumas remunerativas como las no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

Con este ajuste, los salarios bancarios acumulan una suba del 26,3% entre enero y octubre de 2026, empatando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Desde el sindicato confirmaron además que el mecanismo de actualización automática continuará vigente durante noviembre y diciembre.

El monto base confirmado para el bono del Día del Bancario

Junto con la escala mensual, la Asociación Bancaria dejó establecido el nuevo piso para el tradicional bono por el Día del Bancario. El monto inicial quedó fijado en $2.325.227,20.

Este importe no quedará congelado, sino que se actualizará mensualmente al ritmo de la inflación hasta el momento efectivo de su cobro, previsto para noviembre de 2027.

El recorrido de las paritarias bancarias durante todo 2026

Desde enero, La Bancaria sostiene un esquema de revisiones mensuales atadas estrictamente al dato oficial de inflación del INDEC. La evolución de los incrementos a lo largo del año muestra la siguiente secuencia: