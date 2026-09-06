Por la llegada del papa león xiv, la provincia pidió un feriado para el 11 de noviembre

Si tenías planes para noviembre o querías saber si habrá cambios en el calendario laboral, ya hay un pedido concreto para frenar la actividad por un evento masivo.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires solicitó formalmente a la Nación que declare feriado durante la histórica jornada y en los días previos de organización.

El pedido de feriado para la misa central del 11 de noviembre

La solicitud oficial busca paralizar la actividad habitual para el próximo martes 11 de noviembre, fecha confirmada para la histórica misa papal.

Según justificó el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, el objetivo es evitar el colapso vial de una jornada hábil por el enorme despliegue de seguridad.

Corte total de autopistas y vigilia juvenil antes de la ceremonia

El planteo bonaerense no abarca solo la jornada principal, sino también los días previos dedicados a la logística del evento masivo.

El diagrama operativo contempla la llegada masiva de fieles desde el martes previo por la noche para la vigilia de la juventud, lo que obligará a cerrar múltiples accesos.

Operativo de seguridad y arribo de fieles de todo el país

Las autoridades bonaerenses confirmaron un despliegue sin precedentes para ordenar la llegada de contingentes de provincias y países limítrofes.

La medida extraordinaria contempla la participación de la cantidad de efectivos que sean necesarios para custodiar las inmediaciones y las rutas de acceso.

Coordinación de actos masivos: la procesión del 3 de octubre

El plan de trabajo fue analizado en una reunión clave entre el gobernador Axel Kicillof, miembros del gabinete e intendentes.

El primer gran ensayo operativo en la zona será la masiva procesión del próximo sábado 3 de octubre, previa a la llegada del Sumo Pontífice.