Feriado por la visita del papa: confirman el lunes 9 de noviembre y evalúan días libres en provincias

Frente a la confirmación de un nuevo feriado nacional para el próximo lunes 9 de noviembre, miles de trabajadores y familias comenzaron a consultar cómo se reconfigurará la rutina laboral y administrativa. La decisión gubernamental dará inicio a un esquema especial de descansos pensado para ordenar la logística y la seguridad.

Feriado nacional confirmado para el lunes 9 de noviembre

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país.

La medida de alcance general busca congelar la actividad durante el inicio de las actividades masivas previstas en Buenos Aires.

Esa jornada incluirá una misa masiva en Palermo, visitas a la UCA y la Catedral Metropolitana, además de un recorrido por el Cottolengo Don Orione de Claypole.

Esquema territorial para la provincia de Córdoba el martes 10

Para el martes 10 de noviembre, la paralización de tareas no afectará a todo el país, sino que se circunscribirá al territorio cordobés.

El Ejecutivo nacional y provincial avanzan en definir un feriado o asueto local para facilitar el operativo de seguridad.

El foco estará puesto en la misa programada para las 10:00 en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

Asueto o feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11

El cierre del cronograma especial contemplará una medida exclusiva para la provincia de Buenos Aires durante el miércoles 11 de noviembre.

La medida se justifica en la masiva movilización prevista hacia la Basílica de Luján, punto de mayor convocatoria de fieles.

Esta decisión busca descomprimir el tránsito en las rutas bonaerenses y liberar recursos para el megaoperativo federal de 120 horas dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

El objetivo del mapa de descansos por zonas y jornadas

Desde el Gobierno explicaron que fraccionar los días no laborables por regiones responde a la necesidad de no paralizar la economía nacional durante cuatro días seguidos.

Al escalonar las medidas entre el ámbito nacional y los distritos locales, se busca garantizar el transporte y el funcionamiento de servicios esenciales.

El borrador final termina de ajustarse en cumbre entre Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva y la Conferencia Episcopal.