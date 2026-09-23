Las tc pick up llegan a balcarce este fin de semana

Balcarce se prepara para un fin de semana muy especial: después de un largo tiempo sin actividad nacional, el autódromo Juan Manuel Fangio volverá a encenderse con una categoría fuerte del calendario argentino y las entradas ya están a la venta.
No se trata de una carrera más. Para la ciudad, el regreso del automovilismo al circuito implica movimiento turístico, hoteles, gastronomía y una escena que muchos esperaban volver a ver en uno de los trazados más emblemáticos del país.
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La cita será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Según informó la ACTC, se tratará de la primera carrera post apertura del circuito y de la octava fecha del campeonato, además de marcar el inicio de la Copa de Oro Shell V-Power.
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El regreso tiene un peso especial por el valor simbólico del escenario. La propia ACTC remarcó que el circuito sobre la Sierra La Barrosa vuelve a recibir actividad nacional luego de un largo período de inactividad y tras distintas tareas de adecuación para su reapertura.
Cuánto cuestan las entradas
La venta se realiza de manera oficial a través de Ticket Motor, la plataforma de la ACTC. Al momento de la consulta, las opciones publicadas eran estas:
|Tipo de ingreso
|Precio
|General
|$40.000
|General damas
|$20.000
|Preferencial (boxes)
|$130.000
Además, el sistema oficial indica que los niños de 0 a 11 años ingresan sin cargo y que los jubilados mayores de 65 años acceden gratis al sector general presentando carnet de ANSES. Las personas con certificado de discapacidad también cuentan con acceso bonificado al sector general, y en caso de corresponder, también su acompañante.
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Por qué esta carrera es distinta para Balcarce
La ACTC publicó en las últimas horas que el autódromo “vuelve a rugir” y destacó que el regreso del automovilismo deportivo significa más que una fecha del campeonato. Para Balcarce, recuperar el Fangio es reencontrarse con una parte clave de su identidad y reposicionarse dentro del calendario nacional.
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También hay un efecto directo sobre la ciudad. Con la llegada de equipos, pilotos y aficionados, se espera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y distintos servicios ligados al turismo. Es uno de esos eventos que trascienden la pista y se sienten en toda la localidad.
Qué se sabe del fin de semana
La organización anticipó un ambiente familiar, con gastronomía, merchandising oficial y distintas comodidades para el público. El plan, por lo tanto, no se limita a mirar la carrera: hay propuesta para quedarse varias horas y vivir la experiencia completa del regreso del automovilismo a Balcarce.
El propio sitio de entradas recomienda llegar con anticipación y recuerda que el circuito tendrá sectores diferenciados según el tipo de acceso elegido. Quienes opten por el pase preferencial podrán ingresar al área de boxes.
Cómo comprar y hasta cuándo se pueden pedir devoluciones
Las entradas se venden online en el portal oficial de Ticket Motor. Allí también se aclara que las devoluciones tienen condiciones específicas: si se solicitan dentro de los 10 días posteriores a la compra, corresponde el reintegro; después de ese plazo ya no se garantiza la devolución. Además, el sistema informa que no se aceptarán pedidos de devolución después del 24 de septiembre a las 13:00.
Para quienes estén evaluando ir, ese dato también importa porque marca un límite concreto antes del fin de semana.
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Un fin de semana para fanáticos y curiosos
La vuelta del automovilismo a Balcarce no convoca solo a los seguidores habituales del deporte motor. También puede ser una salida atractiva para quienes disfrutan de los eventos masivos y quieren ver de cerca cómo revive uno de los autódromos más tradicionales de la Argentina.
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Con dos días de actividad, entradas ya disponibles y una ciudad movilizada por el regreso del Fangio, Balcarce asoma este fin de semana como uno de los focos más fuertes de la agenda bonaerense.