Provincia declaró la emergencia agropecuaria por inundaciones en 9 de julio y necochea: qué beneficios activa

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó este martes la emergencia y/o desastre agropecuario en zonas afectadas por inundaciones. La medida alcanza a todo el partido de 9 de Julio y a sectores rurales de Necochea.

La declaración habilita una serie de herramientas para productores que sufrieron pérdidas por los excesos hídricos y llega mientras crece la preocupación por el escenario de lluvias que puede acompañar al fenómeno de El Niño.

INFOZONA viene siguiendo las zonas bonaerenses bajo mayor vigilancia ante el fortalecimiento de El Niño.

Qué zonas fueron declaradas en emergencia

El Decreto 1270/2026 comprende la totalidad del partido de 9 de Julio y las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea.

La vigencia fue establecida desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2026.

La emergencia busca asistir a productores afectados por excesos hídricos.

Por qué se tomó la decisión

La Provincia analizó información meteorológica, imágenes satelitales y relevamientos territoriales. La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario bonaerense también intervino mediante un dictamen emitido en junio.

En Necochea, uno de los eventos más importantes se produjo entre el 5 y el 6 de mayo, cuando sectores rurales recibieron más de 230 milímetros de lluvia.

Qué beneficios pueden recibir los productores

La declaración abre la posibilidad de acceder a distintos instrumentos según el porcentaje de afectación acreditado.

Exención proporcional o total del Impuesto Inmobiliario Rural para situaciones críticas.

Prórrogas y reducciones tributarias previstas por la Ley 10.390.

Líneas de Banco Provincia con condiciones especiales.

Prórrogas de determinados vencimientos financieros.

No todos los productores reciben automáticamente el mismo beneficio. La asistencia dependerá de la situación particular y del grado de afectación reconocido.

Hay un plazo para presentar las declaraciones juradas

Los productores alcanzados disponen de 10 días hábiles desde la publicación oficial para presentar las declaraciones juradas correspondientes.

La medida apunta a explotaciones cuya actividad agropecuaria constituya la principal fuente de producción y que acrediten las condiciones requeridas.

La preocupación por El Niño continúa

La emergencia responde a daños ya producidos, pero coincide con la preparación provincial frente a un posible período de precipitaciones más abundantes.

El municipio de 9 de Julio participó recientemente de la presentación del plan provincial de prevención ante el fortalecimiento de El Niño.

Así, 9 de Julio y Necochea llegan a la primavera con una doble preocupación: resolver las consecuencias de las inundaciones existentes y prepararse para un período que podría volver a presentar lluvias intensas.