Pami paga bono a jubilados con celiaquía: cómo hacer el trámite

Si sos jubilado afiliado a PAMI y padecés celiaquía, es probable que la compra de alimentos específicos sin TACC represente un desafío para tu bolsillo debido a sus elevados costos.

La obra social nacional ofrece un subsidio económico mensual diseñado para aliviar este gasto y garantizar que puedas mantener una dieta libre de gluten.

Monto del subsidio económico por celiaquía

PAMI otorga un bono mensual de $58.560,98 destinado a la compra de alimentos sin TACC.

Este monto busca compensar el mayor costo de la canasta básica para las personas que padecen la enfermedad celíaca.

El beneficio está impulsado por la Ley 26.588, que obliga a las obras sociales y prepagas a brindar esta cobertura.

Pasos para realizar el trámite online

El trámite para acceder al subsidio es sencillo y se puede realizar de forma completamente online desde un celular, tablet o computadora.

Para iniciar la gestión, debés ingresar a la web oficial de PAMI.

Desde allí, podrás completar la solicitud directamente o, si lo preferís, solicitar un turno para atención presencial en una agencia.

Documentación médica y personal necesaria

Para que PAMI apruebe el subsidio, es fundamental reunir y presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Credencial de afiliación al PAMI.

al PAMI. Último recibo de cobro .

. Resumen de historia clínica que detalle los síntomas.

que detalle los síntomas. Resultados de análisis de sangre (serología) que demuestren la presencia de anticuerpos específicos (antigliadina y antiendomisio).

(serología) que demuestren la presencia de anticuerpos específicos (antigliadina y antiendomisio). Resultados de la biopsia intestinal (histopatología) realizada mediante videoendoscopia digestiva alta.

(histopatología) realizada mediante videoendoscopia digestiva alta. Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por un médico especialista.

Ayuda adicional para realizar el trámite

Si tenés dudas sobre cómo realizar la gestión online, PAMI ha puesto a disposición un video tutorial explicativo en su página web.

Este recurso está diseñado para ayudar a los afiliados a familiarizarse con los trámites en línea.