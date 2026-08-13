Anses aplicará un nuevo índice para calcular las jubilaciones iniciales a partir de septiembre ¿a quiénes alcanza?

Si estás cerca de tramitar tu jubilación o te retirás en los próximos días, tenés que saber que la ANSES cambiará la forma en que actualiza tus salarios históricos para determinar tu primer cobro.

El Gobierno oficializó un nuevo índice de actualización para la liquidación inicial de haberes en relación de dependencia, por lo que es clave entender a quiénes alcanza y cómo se aplicará.

Cuándo empieza a regir el nuevo esquema de la ANSES

El nuevo parámetro fue formalizado este miércoles 12 de agosto de 2026 en el Boletín Oficial mediante la Disposición 10/2026 de la Subsecretaría de Seguridad Social.

La medida regirá de manera obligatoria bajo las siguientes condiciones de cese o trámite:

Para quienes cesen su actividad laboral a partir del 31 de agosto de 2026 .

a partir del . Para trabajadores que inicien la solicitud del beneficio previsional desde el 1° de septiembre de 2026.

A quiénes alcanza la medida y la diferencia con los jubilados actuales

El nuevo indicador aplica de forma exclusiva sobre los trabajadores en relación de dependencia que necesiten actualizar los sueldos percibidos durante su carrera laboral.

Es importante remarcar que la disposición no modifica los haberes en curso de pago.

Los adultos mayores que ya cobran su jubilación o pensión no verán alterada su movilidad mensual, ya que el ajuste solo afecta la fórmula del primer haber jubilatorio.

Cómo se calcularán las remuneraciones de referencia

El índice se utiliza para traer a valores presentes los salarios cobrados en los últimos años trabajados, paso indispensable antes de fijar el monto inicial.

La metodología responde al marco de la Ley 27.609 (modificatoria de la Ley 26.417) e involucra un índice combinado para los artículos 24 y 97 de la Ley 24.241.

Este cálculo actualizado busca que la pérdida del poder adquisitivo sobre los sueldos históricos no licúe el haber con el que el beneficiario se retira.

La función clave del RIPTE en el nuevo indicador

Entre los factores contemplados por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social para elaborar el coeficiente, se destaca el uso del RIPTE.

Este parámetro mide la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables con aportes al sistema previsional.

Su incorporación garantiza que las remuneraciones anteriores se reajusten en sintonía con la evolución real del mercado laboral formal.