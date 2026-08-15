Jubilados del IPS: confirmaron el calendario de pagos oficial para los haberes de agosto 2026

Si sos jubilado o pensionado de la provincia de Buenos Aires y estabas esperando saber cuándo vas a tener depositado tu sueldo, el Instituto de Previsión Social (IPS) ya oficializó el cronograma.

El organismo previsional confirmó de manera detallada las fechas exactas en las que se depositarán los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026.

El inicio de los pagos para el primer grupo de jubilados

Los depósitos en las cuentas sueldo comenzarán a realizarse el próximo viernes 28 de agosto, habilitando el dinero para el primer grupo del cronograma.

Durante esta jornada, cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados bonaerenses cuyos documentos de identidad finalicen en 0, 1, 2 y 3.

Cuándo cobran las pensiones sociales no contributivas

Ese mismo viernes 28 de agosto, el organismo provincial también depositará los fondos correspondientes a los beneficiarios de asistencia social.

Para el caso de las pensiones sociales no contributivas, el pago se realizará de manera unificada para todas las terminaciones de DNI (del 0 al 9) en una sola jornada.

La fecha asignada para el segundo grupo de cobro

El calendario oficial de liquidación se completará inmediatamente después del fin de semana, retomando las transferencias el lunes 31 de agosto.

En esa fecha tendrán el dinero acreditado y disponible para su uso los jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El plazo máximo para retirar el dinero por ventanilla

Además de las fechas de depósito en cajeros, el IPS brindó una aclaración clave para quienes perciben sus haberes de manera tradicional y presencial.

El organismo recordó de manera oficial que la fecha de vencimiento para el cobro por ventanilla será el 23 de septiembre de 2026.

Es indispensable acercarse a la sucursal bancaria antes de esa fecha límite para evitar que el dinero regrese al organismo y se deba iniciar un reclamo de impagos.