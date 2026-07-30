PAMI: ¿cómo funciona la nueva plataforma para sacar turno y evitar filas?

Si tenés que realizar una gestión presencial en PAMI y querés evitar largas esperas en la agencia, la clave está en utilizar la plataforma digital renovada del organismo.
A través de Mi PAMI o el portal oficial de turnos, los afiliados y apoderados pueden elegir el día y la hora de atención antes de trasladarse.
Cómo solicitar un turno paso a paso desde la web o el celular
La reserva se realiza de forma totalmente gratuita y sin intermediarios desde los canales oficiales.
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- Ingresar a la app Mi PAMI o a la web de turnos.
- Identificarse con el número de DNI y el número de afiliado.
- Seleccionar el trámite a realizar y la agencia correspondiente.
- Elegir el día y la hora disponible, confirmar los datos y descargar el comprobante.
Qué gestiones requieren presencia física en las agencias
El esquema con cita previa está diseñado para ordenar la atención de trámites presenciales que no pueden resolverse por vías 100% digitales.
Entre ellos se destacan la afiliación inicial, actualización de datos personales, presentación de documentación física, reclamos y consultas administrativas de alta complejidad.
Trámites Web: la alternativa para resolver sin salir de casa
Antes de reservar una cita, el organismo recomienda verificar si la gestión puede resolverse de forma virtual.
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Desde el apartado de Trámites Web, se pueden gestionar autorizaciones, consulta de cartilla médica, credencial digital y seguimiento de medicamentos sin necesidad de acudir a una oficina.
Cancelación de turnos y gestión para apoderados
El comprobante de la cita queda guardado en la plataforma y se puede presentar de manera digital o impresa el día asignado.
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Si el afiliado no puede concurrir, el sistema permite modificar o cancelar el turno para liberar el cupo, permitiendo además que familiares o apoderados realicen el trámite en nombre del jubilado.