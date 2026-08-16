PAMI 2026: cómo solicitar anteojos gratuitos, cuántos pares corresponden por año y qué papeles presentar

Si sos afiliado a PAMI y necesitás mejorar tu visión, podés acceder a la cobertura total de tus lentes recetados de manera simple y sin tener que realizar trámites en las agencias de la obra social.

El programa cubre tanto los cristales como el armazón, permitiéndote gestionar el pedido directamente en cualquier óptica adherida.

Cuántos pares de lentes gratuitos entrega PAMI por año

La obra social contempla la entrega sin cargo de hasta dos pares de anteojos por año prestacional.

Los afiliados pueden optar por un par destinado a la visión cercana y otro para la visión lejana, o bien reemplazarlos por un único par de lentes bifocales.

La elección dependerá estrictamente de la indicación técnica del profesional médico; en el caso de pedir bifocales por primera vez, la agencia puede aplicar una evaluación específica llamada Escala FIN.

Requisitos y vigencia de la Orden Médica Electrónica

El beneficio está disponible para todos los afiliados activos que cuenten con la prescripción médica de un especialista del padrón.

El médico oftalmólogo emitirá la Orden Médica Electrónica (OME), donde figurará la graduación necesaria y sus datos profesionales.

Esta orden médica cuenta con una vigencia de 150 días, por lo que tenés ese plazo límite para acudir a la óptica antes de que venza.

Documentación obligatoria para presentar en la óptica

Para encargar los lentes, podés acercarte vos mismo o un familiar/apoderado con los siguientes documentos:

DNI original del afiliado.

del afiliado. Credencial de PAMI vigente.

vigente. Orden Médica Electrónica (OME) expedida por el oftalmólogo.

expedida por el oftalmólogo. Prescripción médica con la graduación detallada.

Cómo realizar el trámite paso a paso directamente en la óptica

El primer paso consiste en solicitar un turno y atenderte con un oftalmólogo de PAMI para que determine la necesidad visual y emita la OME.

Una vez que tengas la indicación médica digital, no hace falta pasar por una sede del organismo: concurrís directamente a una óptica adherida.

Allí elegís el armazón dentro de los modelos disponibles y, tras el proceso de fabricación, retiras tus anteojos terminados sin costo.