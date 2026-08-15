Comienza el fin de semana largo con frío, nubosidad y probabilidad de lluvias

Este sábado 15 de agosto comienza el fin de semana largo en todo el país, que se extenderá hasta el lunes 17, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El calendario oficial establece esta fecha como feriado nacional y, al coincidir con el lunes, genera un descanso extendido de tres días.

En la provincia de Buenos Aires, la jornada se presentará con características típicamente invernales. El cielo estará mayormente nublado y se prevén chaparrones o lluvias aisladas en distintos sectores, mientras que las temperaturas se mantendrán bajas, con una máxima provincial cercana a los 15°C.

Durante el domingo 16 se espera una mejora gradual, aunque todavía con abundante nubosidad en buena parte del territorio bonaerense. Las temperaturas tendrán un leve repunte durante la tarde, pero el ambiente continuará fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

El lunes 17, feriado nacional, las condiciones tenderán a mejorar. Se prevé una jornada con disminución de la nubosidad y mayor presencia del sol, aunque con un marcado descenso de las temperaturas mínimas, que podrían ubicarse cerca de los 2°C en algunos sectores.

Un fin de semana con movimiento

El inicio del fin de semana largo suele generar un incremento de los desplazamientos por las rutas bonaerenses, tanto por quienes realizan escapadas como por quienes visitan familiares o destinos turísticos.

Por eso, quienes tengan previsto viajar durante estos días deberán contemplar las condiciones meteorológicas, especialmente durante este sábado, cuando pueden registrarse precipitaciones y calzadas húmedas en distintos puntos de la provincia.

El escenario también tendrá un fuerte contraste térmico: después de un sábado fresco y húmedo, el lunes podría comenzar con temperaturas muy bajas y una tarde más agradable si finalmente se impone el cielo parcialmente soleado.

El dato central del fin de semana: el feriado del lunes 17 recuerda el fallecimiento del general José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850, y da lugar a uno de los fines de semana largos del calendario nacional.