Universidades: confirmaron un paro de hasta 72 horas y hay una fecha clave antes del miércoles

El paro universitario volvió a instalarse en la agenda y la próxima semana puede traer complicaciones en facultades y universidades nacionales de la Provincia de Buenos Aires. Aunque todavía quedan definiciones por delante, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ya anticipó una nueva medida de fuerza que podría extenderse por 48 o hasta 72 horas desde el miércoles 30 de septiembre.

La novedad genera expectativa porque el conflicto salarial sigue abierto y, al mismo tiempo, miles de estudiantes de universidades como la UNLP, UNICEN, UNMdP, UNS, UNLu y UNQ quieren saber si habrá clases normales, actividades parciales o una adhesión plena. La respuesta final empezará a quedar más clara en las próximas horas.

El foco está puesto en lo que ocurra antes del martes 29. Ese día será clave para saber si aparece una propuesta que acerque posiciones o si, por el contrario, se profundiza el plan de lucha con impacto directo en el dictado de clases, mesas, consultas y actividad administrativa.

Paro universitario: qué se sabe hasta ahora

Los gremios docentes y no docentes vienen reclamando una recomposición salarial y mayores partidas para el sistema universitario. En ese contexto, el Frente Sindical resolvió avanzar con una nueva medida de fuerza para la semana que viene, con inicio previsto para el miércoles 30 de septiembre.

Si bien en algunas comunicaciones se habló de un paro de 72 horas, en otras todavía se deja abierta la posibilidad de que la extensión final dependa de la evolución de las negociaciones y de la ratificación que haga cada organización de base. Por eso, en muchas universidades el panorama podría terminar de confirmarse entre lunes y martes.

Para los estudiantes bonaerenses esto no es un dato menor. En ciudades universitarias como La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Luján o Quilmes, cualquier medida de este tipo altera cronogramas, cursadas, prácticas y actividades previstas para el cierre de septiembre.

Qué puede pasar en las universidades de la Provincia

Como suele ocurrir en este tipo de conflictos, cada universidad puede tener un nivel de adhesión diferente. En algunos casos, la medida impacta de lleno en las clases; en otros, puede haber cátedras con actividad parcial, reprogramaciones o servicios mínimos en áreas puntuales.

Por eso, además de seguir la información general del conflicto, conviene prestar atención a los canales oficiales de cada casa de estudios y de los gremios locales. Allí suelen informarse detalles sobre adhesión, suspensión de actividades, exámenes o cambios en calendarios académicos.

Más allá de la modalidad que finalmente adopte la protesta, el dato político y educativo es claro: el conflicto universitario sigue lejos de cerrarse. Y si no aparece una señal concreta en las próximas horas, la semana podría arrancar con más tensión en todo el sistema.

La medida de fuerza está prevista desde el miércoles 30 de septiembre.

La duración podría ser de 48 o 72 horas, según la evolución del conflicto.

El martes 29 aparece como la jornada clave para una definición.

Universidades bonaerenses podrían verse afectadas con distintos niveles de adhesión.

Mientras tanto, el escenario sigue abierto. Lo que ocurra entre este domingo y el martes definirá si el paro universitario se mantiene tal como fue anunciado o si hay algún cambio de último momento que lleve alivio a miles de estudiantes y docentes de la Provincia de Buenos Aires.