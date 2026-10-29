¿Pagas el monotributo desde el celular? La nueva opción rápida que habilitó ARCA para el próximo vencimiento

Si tenés que abonar tu cuota mensual y buscás una forma más ágil de hacerlo desde el teléfono, el organismo oficial sumó una alternativa directa.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó la habilitación del pago del Monotributo mediante código QR a través de billeteras virtuales compatibles.

Paso 1: Generación del Volante Electrónico de Pago (VEP)

Para comenzar la gestión, el contribuyente debe ingresar al sitio web oficial de la ARCA utilizando su CUIT y Clave Fiscal.

Dentro del portal, hay que dirigirse a los servicios “Presentación de DDJJ y Pagos” o “CCMA – Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” para emitir el VEP de la cuota a cancelar.

Paso 2: Escaneo desde la aplicación elegida

Una vez generado el volante digital, se debe abrir la billetera virtual habilitada directamente desde el celular.

El organismo remarca la importancia de escanear el QR desde la app de cobros y no desde la cámara nativa del teléfono para evitar errores en la lectura.

Paso 3: Verificación de datos y confirmación del débito

Antes de autorizar la transacción, es imprescindible revisar el detalle que figura en la pantalla.

Se deben comprobar los datos del VEP, la categoría y el importe final —que incluye el componente impositivo, aportes jubilatorios y obra social— antes de confirmar la operación.

Vencimientos habituales y validez del monto

Esta nueva herramienta simplifica el proceso de acreditación, pero no altera los importes asignados ni la fecha límite mensual.

La cuota mantiene su vencimiento fijado los días 20 de cada mes (o el día hábil posterior), variando la suma final únicamente según la categoría de cada pequeño contribuyente.