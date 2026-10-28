Cambios en arca: cómo emitir las nuevas facturas digitales para el monotributo social y promovido

Si estás inscripto en el Monotributo Social o Promovido, hay una modificación clave en tu forma de trabajar que tenés que implementar de inmediato.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó el fin del uso habitual de la facturación en papel a partir del 1° de noviembre de 2026.

Obligatoriedad de la factura electrónica para el sector

A través de la Resolución General 5893/2026, el organismo eliminó la excepción que permitía emitir talonarios manuales a los pequeños contribuyentes.

Desde ahora, tanto los titulares del Monotributo Social como del Promovido deberán realizar todos sus comprobantes en formato digital o mediante controlador fiscal.

Cuándo se podrán seguir utilizando los talonarios impresos

Los talonarios en papel no pierden validez absoluta, pero quedarán relegados exclusivamente para situaciones excepcionales o de contingencia.

Además, su uso estará permitido únicamente mientras se encuentre vigente el Código de Autorización de Impresión (CAI) registrado previamente.

Paso a paso para facturar desde la computadora o el celular

Para emitir los nuevos comprobantes digitales, los usuarios pueden utilizar el servicio en línea del organismo de forma gratuita:

Ingresar al sitio web oficial de la ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

. Seleccionar la opción “Comprobantes en Línea” .

. Elegir el punto de venta asociado y presionar en “Generar Comprobante” .

. Cargar los datos de la operación, confirmar y descargar el documento digital.

Habilitación automática del punto de venta de oficio

Para facilitar el traspaso al sistema digital, el organismo simplificó la configuración inicial de las cuentas.

En caso de no tener un punto de venta registrado, ARCA dará de alta de oficio un punto de venta vinculado al domicilio fiscal bajo la opción “Factura en línea – Monotributo”.