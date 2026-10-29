Casas particulares: ARCA aumentó los aportes y la ART que se pagan en noviembre y diciembre

Por Denisse Helman
Aumentan sueldos y otorgan bono de hasta $14. 000 a empleadas domésticas en noviembre 2025

Si sos empleador de casas particulares, es fundamental que conozcas los nuevos valores que se aplicarán para las liquidaciones de los próximos meses.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes correspondientes a los aportes, contribuciones y cuotas de la ART.

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Aportes para el personal activo mayor de 18 años

Los montos totales obligatorios varían según la carga horaria semanal y se dividen en dos tramos de pago:

  • Menos de 12 horas semanales: $10.856,52 en noviembre y $10.953,66 en diciembre.
  • De 12 a menos de 16 horas: $17.007,37 el primer mes y $17.162,80 el siguiente.
  • 16 horas o más por semana: $44.784,77 para el periodo octubre y $45.024,63 para noviembre.

Valores específicos para trabajadores de 16 a 18 años

Para los empleados menores de edad, el esquema no contempla aportes al SIPA, integrándose solo con la ART y la obra social:

  • Menos de 12 horas: pagan $10.126,62 en noviembre y $10.223,76 en diciembre.
  • Entre 12 y 16 horas: el total es de $15.547,89 y $15.703,32 respectivamente.
  • Más de 16 horas: asciende a $42.655,98 y $42.895,84 en cada período.

Nuevas escalas para personal ya jubilado

En el caso del personal que se encuentra jubilado, los importes agrupan la ART y el SIPA, excluyendo la obra social:

  • Menos de 12 horas: abonarán $8.771,67 (noviembre) y $8.868,81 (diciembre).
  • De 12 a 16 horas: los montos serán de $13.144,07 y $13.299,50.
  • Jornadas plenas (16 horas o más): pasan a ser de $19.090,22 y $19.330,08.

Cronograma de pagos vigentes

Los importes correspondientes al período de octubre se deben cancelar durante noviembre, mientras que las obligaciones devengadas en noviembre vencerán en diciembre.

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Es clave revisar las horas semanales trabajadas y la condición previsional para evitar diferencias al momento de efectuar el depósito.

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