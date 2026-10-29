Casas particulares: ARCA aumentó los aportes y la ART que se pagan en noviembre y diciembre

Si sos empleador de casas particulares, es fundamental que conozcas los nuevos valores que se aplicarán para las liquidaciones de los próximos meses.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los importes correspondientes a los aportes, contribuciones y cuotas de la ART.
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Aportes para el personal activo mayor de 18 años
Los montos totales obligatorios varían según la carga horaria semanal y se dividen en dos tramos de pago:
- Menos de 12 horas semanales: $10.856,52 en noviembre y $10.953,66 en diciembre.
- De 12 a menos de 16 horas: $17.007,37 el primer mes y $17.162,80 el siguiente.
- 16 horas o más por semana: $44.784,77 para el periodo octubre y $45.024,63 para noviembre.
Valores específicos para trabajadores de 16 a 18 años
Para los empleados menores de edad, el esquema no contempla aportes al SIPA, integrándose solo con la ART y la obra social:
- Menos de 12 horas: pagan $10.126,62 en noviembre y $10.223,76 en diciembre.
- Entre 12 y 16 horas: el total es de $15.547,89 y $15.703,32 respectivamente.
- Más de 16 horas: asciende a $42.655,98 y $42.895,84 en cada período.
Nuevas escalas para personal ya jubilado
En el caso del personal que se encuentra jubilado, los importes agrupan la ART y el SIPA, excluyendo la obra social:
- Menos de 12 horas: abonarán $8.771,67 (noviembre) y $8.868,81 (diciembre).
- De 12 a 16 horas: los montos serán de $13.144,07 y $13.299,50.
- Jornadas plenas (16 horas o más): pasan a ser de $19.090,22 y $19.330,08.
Cronograma de pagos vigentes
Los importes correspondientes al período de octubre se deben cancelar durante noviembre, mientras que las obligaciones devengadas en noviembre vencerán en diciembre.
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Es clave revisar las horas semanales trabajadas y la condición previsional para evitar diferencias al momento de efectuar el depósito.