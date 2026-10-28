Monotributistas con cuotas impagas: cómo consultar el saldo en ARCA y financiar la deuda sin pago inicial

Si sos trabajador independiente o pequeño comerciante y tenés cuotas pendientes, hay plazos y herramientas digitales que tenés que revisar antes del próximo vencimiento.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó las opciones para consultar saldos, saldar obligaciones e ingresar a planes de financiación.

Fecha límite de vencimiento en noviembre y recargos

El vencimiento correspondiente a la cuota del mes está fijado para el próximo viernes 20 de noviembre.

Quienes abonen fuera de término deberán sumar los intereses resarcitorios calculados según los días de demora, aunque el atraso no frena la posibilidad de seguir facturando.

Obligatoriedad del pago aunque no haya habido facturación

Muchos contribuyentes se preguntan si deben abonar la cuota mensual en períodos donde no registraron ventas o ingresos.

La respuesta es que la obligación de pago se mantiene vigente independientemente de si se emitieron comprobantes o no durante el mes transcurrido.

Pasos para consultar deudas y generar el pago electrónico

Para conocer el saldo acumulado exacto y distinguir capital de intereses, el organismo cuenta con la plataforma en línea.

Ingresar con clave fiscal al servicio “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” (CCMA) .

. Revisar los períodos pendientes y los intereses aplicados.

Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) para abonar por homebanking, QR o aplicaciones móviles.

Financiación en hasta 20 cuotas sin anticipo

Para quienes no puedan saldar la totalidad en una única presentación, el organismo mantiene abierta la opción de moratoria interna.

Se permite financiar la deuda acumulada en hasta 20 cuotas mensuales sin necesidad de abonar un pago a cuenta, gestionándolo desde el menú “Mis Facilidades”.

Alerta de baja automática tras 10 meses consecutivos

Es clave no dejar acumular el atraso, ya que la normativa prevé sanciones severas por incumplimiento prolongado.

Si se alcanzan diez meses consecutivos de falta de pago, la ARCA puede disponer la baja automática del régimen, impidiendo la emisión de nuevas facturas.