Tragedia en san bernardo: murió un joven de 22 años electrocutado mientras trabajaba en un edificio

Una tragedia laboral conmocionó este martes 27 de octubre a la localidad de San Bernardo, en el Partido de La Costa, donde un joven de 22 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba tareas de mantenimiento en altura.

El dramático episodio ocurrió durante la mañana en el edificio Los Pinos IV, ubicado en la esquina de Chiozza y Garay, en pleno centro de la localidad balnearia.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la información conocida, el trabajador se encontraba realizando tareas en una silleta, suspendido sobre la fachada del edificio, cuando su cabeza entró en contacto con un terminal aéreo de media tensión de 7.600 voltios.

La descarga eléctrica provocó que el joven quedara inconsciente mientras permanecía suspendido en altura, lo que motivó una urgente intervención de los servicios de emergencia.

El desesperado intento por salvarle la vida

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios del destacamento de San Bernardo, quienes desplegaron un operativo para descender al trabajador y brindarle asistencia inmediata.

Una vez que lograron rescatarlo, comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la esperanza de recuperar sus signos vitales.

Los esfuerzos continuaron incluso durante el traslado en ambulancia hacia el hospital, donde uno de los bomberos mantuvo las maniobras de reanimación.

Sin embargo, pese al intenso trabajo de los equipos de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

Quién era la víctima

El joven fue identificado como Leandro Corvalán, de 22 años, oriundo de Mar del Tuyú, ciudad cabecera del Partido de La Costa.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción por las circunstancias en las que ocurrió el accidente, mientras cumplía con su jornada laboral.

El trágico episodio vuelve a poner de manifiesto los riesgos que implican las tareas en altura, especialmente cuando se desarrollan en proximidad de instalaciones eléctricas de media tensión.