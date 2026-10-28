Casi toda la provincia de buenos aires en alerta por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que abarca extensas regiones de la provincia de Buenos Aires durante este miércoles 28 de octubre, con fenómenos que podrían prolongarse hasta las primeras horas del jueves 29.

Luego de una jornada que comenzó con condiciones relativamente estables en distintas localidades, el panorama meteorológico experimenta un cambio significativo con el avance de áreas de inestabilidad que podrían provocar tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Qué zonas bonaerenses están bajo alerta

La advertencia comprende amplios sectores del norte, centro, oeste, sur y este de la provincia, incluyendo numerosos distritos del interior bonaerense.

Entre las zonas alcanzadas se encuentran sectores de Lezama, Chascomús, Castelli, Dolores, Pila, Tordillo, General Guido, Maipú, Ayacucho, Las Flores, General Belgrano, Azul, Tandil, Olavarría, Bahía Blanca y otros partidos.

La distribución de los fenómenos no será uniforme: mientras algunas localidades podrían registrar precipitaciones abundantes, otras podrían experimentar lluvias de menor intensidad o mejoras temporarias.

Cuáles son los fenómenos previstos

El organismo meteorológico anticipa lluvias intensas en períodos breves, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibilidad de caída de granizo.

Los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 20 y 40 milímetros, con registros superiores en sectores puntuales.

Estas condiciones podrían ocasionar anegamientos temporarios, caída de ramas y dificultades para circular, especialmente en caminos rurales y sectores urbanos con problemas de escurrimiento.

Cómo continuará el tiempo

La inestabilidad se mantendría durante la noche de este miércoles y parte del jueves, aunque con períodos de mejoramiento.

Para el viernes no se descarta el desarrollo de nuevos chaparrones y tormentas en sectores del centro y este bonaerense.

Hacia el sábado se espera una mejora más generalizada de las condiciones meteorológicas, acompañada por una recuperación gradual de las temperaturas.

Recomendaciones para la población

Ante el avance de las tormentas se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantener despejados los desagües y evitar permanecer al aire libre durante la actividad eléctrica.

También se aconseja circular con precaución por rutas y caminos de la provincia, especialmente cuando disminuya la visibilidad por precipitaciones intensas.

La alerta amarilla advierte sobre fenómenos que pueden provocar daños localizados e interrupciones temporarias de las actividades habituales.