Obras sociales para monotributistas: ¿cuáles son las 43 entidades habilitadas en el nuevo padrón oficial?

Si tenés que elegir por primera vez o querés cambiar tu cobertura médica, la Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el listado oficial de entidades autorizadas para recibir tus aportes.

Con las modificaciones vigentes impulsadas por el Gobierno, el nuevo padrón del Monotributo determina qué cobertura podés contratar sin intermediarios.

Fin de la triangulación y nuevo Registro de Agentes de Salud

Tras la entrada en vigencia del Decreto 955/2024, se eliminó el mecanismo que permitía triangular aportes con empresas de medicina prepaga.

Ahora, la cuota destinada al componente de salud se transfiere directamente a una de las 43 obras sociales habilitadas en el registro oficial.

Las entidades autorizadas para recibir afiliados en agosto de 2026

Entre la lista oficial habilitada por la autoridad sanitaria se encuentran prestadores de diversos rubros y mutuales:

Obras sociales de alcance nacional: OSDEPYM, OSPAT, OSVVRA (ANDAR), OSPEDICI y OSFYB.

OSDEPYM, OSPAT, OSVVRA (ANDAR), OSPEDICI y OSFYB. Entidades mutuales y de dirección: SERVESALUD, OSIM, OSMITA, ASSPE y OSDO.

SERVESALUD, OSIM, OSMITA, ASSPE y OSDO. Opciones gremiales y específicas: OSSACRA, OSTAXBA, OSDEM, OSTPBA, OSPRET y OSPETAX.

Plazo mínimo de permanencia y cómo hacer el trámite de cambio

La normativa vigente dispone que podés solicitar el cambio de entidad únicamente tras cumplir 12 meses de permanencia en tu prestador actual.

La gestión se puede realizar de forma presencial o virtual a través del portal Mi SSSalud con clave fiscal nivel 3.

Requisitos obligatorios y prohibición de rechazo

Para concretar la afiliación necesitás presentar DNI, el último comprobante de pago, el Formulario 184/F de alta, la credencial (Formulario 152) y la Declaración Jurada 300/97 de ANSES.

Por ley, las obras sociales autorizadas no pueden rechazar la afiliación por edad, embarazo o enfermedades preexistentes.