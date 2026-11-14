Obra social del Monotributo en noviembre: qué entidades siguen habilitadas

Si pagás el Monotributo todos los meses, tu cuota ya incluye un aporte destinado a la salud, pero no podés elegir cualquier obra social ni se activa de forma automática. Para tener cobertura médica real, debés seleccionar una de las 46 entidades habilitadas en noviembre de 2026 por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y completar el alta.

Debido a que el padrón oficial se actualiza mes a mes y rige una permanencia obligatoria, elegir mal puede dejarte sin atención. Repasá el listado completo vigente, cómo funciona la derivación a prepagas y qué documentación necesitás presentar.

El listado completo de las 46 obras sociales habilitadas

Según el registro oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud actualizado a noviembre de 2026 (con base en la revisión de octubre), existen 46 agentes del seguro autorizados para recibir pequeños contribuyentes.

Entre las entidades sindicales, de dirección, mutuales y empresas de salud incluidas en el padrón vigente se encuentran:

Obras sociales de dirección y profesionales: OSDEPYM (Empresarios, Profesionales y Monotributistas), OSIM (Industria Metalúrgica), SERVESALUD (Industria Cervecera), ASSPE, OSDO, Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada, OSAPM (Propaganda Médica) y OSFYB (Farmacéuticos y Bioquímicos).

OSDEPYM (Empresarios, Profesionales y Monotributistas), OSIM (Industria Metalúrgica), SERVESALUD (Industria Cervecera), ASSPE, OSDO, Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada, OSAPM (Propaganda Médica) y OSFYB (Farmacéuticos y Bioquímicos). Mutuales y empresas de salud: Mutual Médica Concordia, AMPES, MET-Córdoba S.A., Privamed S.A., Asociación Mutual del Control Integral (AMCI), Administración Recursos para Salud S.A., Amsterdam Salud S.A., OSAMOC y Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

Mutual Médica Concordia, AMPES, MET-Córdoba S.A., Privamed S.A., Asociación Mutual del Control Integral (AMCI), Administración Recursos para Salud S.A., Amsterdam Salud S.A., OSAMOC y Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual. Obras sociales sindicales y de actividad: OSSACRA (Amas de Casa), OSTCARA (Carne), OSTAXBA y OSPETAX (Taxis), OSCRAIA (Remises), OSTPBA, OSPREN y OSEPC (Prensa), ANDAR (Viajantes), OSMITA (Textil), OSPAT y OSPROTURA (Turf), OSDEM (Músicos), OSPIV (Vidrio), OSVARA (Vendedores Ambulantes) y OSMMEDT (Telecomunicaciones), además de entidades del sector naval, gráfico, cinematográfico, forestal, tintorero, de la construcción y de la prevención.

Cómo funciona el aporte, las prepagas y el plazo de permanencia

El pago mensual del Monotributo ante ARCA no implica una afiliación automática. El contribuyente debe ingresar al sistema oficial de la SSS para ejercer su opción y luego finalizar el trámite administrativo en la entidad elegida.

Además, el Decreto 955/2024 estableció dos reglas fundamentales que impactan directamente en el bolsillo y la elección del afiliado:

Permanencia mínima de 12 meses: no se puede cambiar de obra social todos los meses; una vez ejercida la opción, hay que esperar un año completo para pedir un nuevo traspaso.

no se puede cambiar de obra social todos los meses; una vez ejercida la opción, hay que esperar para pedir un nuevo traspaso. Límite para prepagas: el aporte obligatorio del Monotributo no puede derivarse a empresas de medicina prepaga que no figuren dentro del padrón de 46 agentes habilitados.

Qué documentación te van a pedir para completar el alta

Realizar la opción digital en la web de la Superintendencia es solo el primer paso. Para activar la credencial médica, cada obra social solicita presentar una carpeta con respaldos específicos:

DNI vigente del titular.

del titular. Constancia de inscripción en el Monotributo y Formulario 184/F .

en el Monotributo y . Credencial de pago (Formulario 152) y último comprobante de pago mensual.

y último mensual. Documentación del grupo familiar (en caso de sumar adherentes, lo cual puede implicar costos adicionales).

Qué hacer antes de elegir y cómo reclamar ante un rechazo

Antes de confirmar el traspaso, es indispensable verificar que la entidad elegida cuente con prestadores, clínicas y cartilla médica activa en tu localidad, ya que el padrón es dinámico y puede modificarse mensualmente.

Si una de las 46 entidades habilitadas rechaza tu afiliación o se niega a darte el alta, tenés derecho a exigir los motivos por escrito y presentar un reclamo formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud para que garantice tu cobertura.