ARCA reglamentó la quita del 50% en multas formales: quiénes acceden y hasta cuándo hay tiempo

Si cometiste algún incumplimiento formal frente al fisco este año, ya podés acceder a una quita del 50% en el valor de las sanciones. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó oficialmente el Régimen Especial de Reducción de Multas previsto en la Ley 27.826.

El alivio alcanza a infracciones contempladas en los artículos 38 y 39 (y sus agregados sin número) de la Ley 11.683. Conocé qué sujetos están incluidos, qué períodos abarca la medida y cuál es la fecha límite de diciembre para regularizar tu situación.

Quiénes pueden acceder a la quita del 50%

El régimen está diseñado para aliviar la carga de pequeños y medianos contribuyentes. Según la reglamentación vigente, los grupos habilitados para recibir la reducción son:

Micro, pequeñas y medianas empresas (Tramos 1 y 2) que cuenten con su “Certificado MiPyME” vigente.

que cuenten con su “Certificado MiPyME” vigente. Personas humanas y sucesiones indivisas.

y sucesiones indivisas. Entidades sin fines de lucro.

En la mayoría de los casos, el beneficio opera de pleno derecho, sin necesidad de que el contribuyente realice una solicitud previa, salvo que la sanción esté siendo discutida en alguna instancia legal.

Qué multas están incluidas y cuáles quedan afuera

No todas las infracciones ingresan en este esquema. El descuento del 50% aplica exclusivamente sobre sanciones por deberes formales correspondientes a obligaciones vencidas a partir del 2 de enero de 2026, siempre que la falta se haya cometido antes del 9 de octubre de 2026.

Además, es requisito indispensable que al 9 de octubre las multas no se encontraran firmes o que, estando firmes, no hubieran sido canceladas. A los efectos de la norma, se consideran canceladas aquellas sanciones ya incluidas en un plan de facilidades de pago, y en ningún caso se devolverá dinero abonado previamente.

La fecha límite clave: qué hay que cumplir antes del 18 de diciembre

Para consolidar la reducción del 50%, la normativa exige una condición fundamental de cumplimiento. Los contribuyentes deben subsanar los deberes formales omitidos que dieron origen a la sanción hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive.

Si no se cumple con la presentación o formalidad adeudada dentro de ese plazo perentorio, se pierde el derecho al beneficio dispuesto por el organismo recaudador.

Cómo hacer el trámite si la multa está en discusión

Cuando la sanción se encuentra en curso de discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, el descuento no es automático. En esos casos, el interesado debe ingresar con clave fiscal hasta el 18 de diciembre de 2026 inclusive al servicio web “Presentaciones Digitales”.

Allí deberá seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826” e individualizar la sanción indicando el número de sumario o resolución. Esta presentación implica el allanamiento incondicional por el 50% restante de la multa, la renuncia a toda acción futura y la asunción de las costas correspondientes.