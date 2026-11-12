Indemnizaciones con Mercado Pago: cómo es el sistema que cambia las reglas para empresas y trabajadores

A partir del 1° de diciembre de 2026 cambia la forma en que se financian las indemnizaciones por despido. Mercado Pago acaba de lanzar MP FAL, su propio fondo de inversión para administrar los aportes obligatorios del nuevo Fondo de Asistencia Laboral.

La medida alcanza a 550.000 empleadores privados y 6,2 millones de trabajadores en todo el país. Conocé qué porcentajes debés aportar según el tamaño de tu empresa, cómo adherirte sin costo inicial y cuándo vas a poder usar ese dinero.

Qué es el MP FAL y quiénes están obligados a aportar

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral (Ley 27.802 y Decreto 408/2026), establece un sistema de ahorro empresarial destinado exclusivamente a pagar indemnizaciones por despido o retiros voluntarios. Es obligatorio para todos los empleadores privados con personal registrado, quedando exceptuados únicamente los regímenes de la construcción y de casas particulares.

Los aportes mensuales se calculan sobre la base remunerativa del SIPA y varían según el tipo de empleador:

MiPyMEs y entidades sin fines de lucro: deben aportar el 2,5% (requiere certificado vigente o calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME).

deben aportar el (requiere certificado vigente o calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y PyME). Resto de los empleadores privados: aportan el 1%.

Este aporte se compensa con una reducción de otras cargas patronales, por lo que no representa un costo laboral extra para las empresas. Si el empleador no elige una administradora (bancos, Alycs o fondos como el de Mercado Pago), el organismo le asignará una de oficio.

Fechas clave: cuándo se paga y el período de carencia

El régimen entra en vigencia el 1° de diciembre de 2026. El primer aporte corresponderá a los sueldos devengados en ese mes y se abonará en enero de 2027 a través del formulario F.931.

Para poder utilizar el saldo acumulado ante una desvinculación, la ley exige cumplir con un período de carencia de 12 meses consecutivos, contados desde el primer aporte efectivo registrado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cómo adherirse gratis y qué comisiones cobra Mercado Pago

El alta en MP FAL —administrado por Mercado Pago Asset Management S.A. con Banco Industrial S.A. como sociedad depositaria— es 100% digital y sin cargo de ingreso. El empleador debe seguir estos pasos:

Ingresar desde su cuenta en Mercado Pago y aceptar la declaración jurada para obtener su ID FAL .

. Validar ese número identificador en la web de ARCA con clave fiscal, dentro del servicio “Simplificación Registral”, para direccionar allí los aportes mensuales.

Respecto a los costos de gestión, durante el primer año la comisión de administración es del 0%. A partir del segundo año se aplicará un tope máximo legal del 1% anual (IVA incluido).

Cómo rinde el dinero y cómo se cobra una indemnización

Mientras no se utilicen, los fondos se invierten en títulos públicos, deuda provincial o de CABA con calificación AAA, plazos fijos y obligaciones negociables, manteniendo al menos un 10% en activos de alta liquidez. Los rendimientos están exentos del Impuesto a las Ganancias y las contribuciones son deducibles de ese tributo.

Cuando ocurre un despido o retiro voluntario (una vez superados los 12 meses de carencia), el dinero nunca pasa por la billetera del empleador. La empresa presenta una declaración jurada con la liquidación y la administradora tiene hasta cinco días hábiles para transferir los fondos directamente al CBU del trabajador, pudiendo cubrir el monto de forma total o parcial.