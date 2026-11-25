El Gobierno nacional incorporó a Mercado Pago, Naranja X y AppYPF dentro de los medios habilitados para recibir el reintegro de $9.593 por la compra de garrafas.

La ampliación rige dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), vigente desde mayo de 2026 en reemplazo del antiguo Programa Hogar. A continuación, te detallamos qué aplicaciones participan, cuántas garrafas cubre por mes, quiénes califican y cómo inscribirse.

Qué billeteras virtuales se sumaron para cobrar el reintegro

A través de un acta complementaria firmada entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO (operado por Play Digital SA), el sistema amplió su red más allá de las cuentas bancarias tradicionales.

De este modo, los usuarios inscriptos pueden abonar su compra y acceder a la bonificación utilizando cualquiera de estas plataformas:

Nuevas incorporaciones: Mercado Pago , Naranja X y AppYPF .

, y . Medios ya vigentes: Billetera BNA+ (Banco Nación) y MODO.

De cuánto es el beneficio y cuántas garrafas cubre según la época del año

El programa otorga una devolución fija de $9.593 por cada garrafa, pero establece topes mensuales diferenciados de acuerdo con la estación:

Período invernal: Cubre hasta dos garrafas por mes por hogar habilitado.

Cubre hasta por hogar habilitado. Resto del año: Cubre una garrafa por mes.

Para que se acredite la bonificación, la operación debe realizarse obligatoriamente mediante alguno de los medios de pago digitales adheridos al convenio.

Quiénes pueden acceder al subsidio y cómo hacer el trámite

Para recibir la devolución es indispensable estar incorporado al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) y cumplir con al menos una de las siguientes condiciones:

Ingresos: Tener ingresos netos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según la medición del INDEC .

Tener ingresos netos familiares inferiores a para un hogar tipo 2, según la medición del . Vivienda: Contar con un integrante titular de un Certificado de Vivienda emitido por el ReNaBaP .

Contar con un integrante titular de un emitido por el . Veteranos de guerra: Tener un miembro que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

Tener un miembro que perciba una . Discapacidad: Contar con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La solicitud se completa de forma gratuita ingresando al sitio oficial subsidios-energia.argentina.gob.ar o directamente desde la aplicación Mi Argentina.

La incompatibilidad clave: qué hogares quedan excluidos

Antes de iniciar la inscripción, es fundamental verificar que el domicilio no cuente con conexión subsidiada de gas natural o propano.

Las reglas del programa establecen que el reintegro para garrafas es incompatible con el subsidio al gas por redes, por lo que quienes ya perciben esa bonificación en su factura no califican para la ayuda destinada al gas envasado.