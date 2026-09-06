Nuevos créditos hipotecarios uva: el gobierno destina $2 billones para bajar tasas de interés

Si estás buscando financiamiento para comprar tu vivienda, este lunes arranca una medida clave que cambiará la oferta de préstamos en el país.

El Banco Central (BCRA) inicia la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para inyectar capital directo a las entidades bancarias.

Primera licitación de $200.000 millones y tope a las tasas

La subasta inicial contempla la colocación de $200.000 millones en plazos fijos UVA a disposición de los bancos.

Como condición excluyente para recibir estos recursos, las entidades financieras deberán ofrecer préstamos hipotecarios con una tasa máxima de UVA + 7,5%.

El cronograma de $2 billones y las condiciones para las entidades

El programa completo contempla un desembolso total de $2 billones (unos u$s1.300 millones) repartidos en diez licitaciones iguales.

Límite por entidad: Cada banco podrá adjudicarse como máximo el 20% del monto total en cada subasta.

Cada banco podrá adjudicarse como máximo el en cada subasta. Plazo de colocación: Las entidades tendrán un tope de 90 días para otorgar los créditos una vez captados los fondos.

Las entidades tendrán un tope de una vez captados los fondos. Plazos fijos FGS: Los depósitos contarán con plazos de 1 y 5 años, con tasas mínimas del 2,5% y 4,5% respectivamente.

Cuándo estarán disponibles los nuevos préstamos para el público

Aunque la primera subasta se realiza este lunes, las entidades estiman que los préstamos financiados bajo este esquema llegarán al público entre noviembre y diciembre de 2026.

El objetivo oficial busca reactivar un mercado donde el préstamo promedio ronda los u$s75.000 (aprox. $100 millones) a 23 años de plazo.