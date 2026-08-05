Nuevos créditos del banco nación para monotributistas y autónomos: tasa fija y hasta 5 años de plazo

Si trabajás por cuenta propia y necesitás dinero para impulsar tu negocio o comprar herramientas, llegó una opción financiera clave.
El Banco Nación lanzó nuevos créditos con tasa fija y hasta 5 años de plazo orientados a monotributistas y autónomos.
Tasa fija bonificada y hasta 60 meses de plazo
La propuesta se destaca por ofrecer una tasa fija con una bonificación especial de hasta 3 puntos porcentuales anuales.
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Los plazos de devolución varían según el destino del dinero: hasta 3 años (36 meses) para capital de trabajo y hasta 5 años (60 meses) para proyectos de inversión.
Quiénes pueden acceder y los requisitos indispensables
Para solicitar este financiamiento, el Banco Nación exige cumplir con dos condiciones de perfil crediticio:
- Antigüedad mínima de 12 meses como monotributista o autónomo desde la fecha de inscripción en ARCA.
- No registrar antecedentes financieros negativos en el sistema bancario.
Análisis crediticio según la capacidad de pago
El monto máximo a otorgar se define mediante una evaluación basada en los ingresos declarados por cada solicitante.
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De este modo, la cuota mensual se adapta a la capacidad real de pago del pequeño emprendedor o profesional independiente.
Cómo iniciar el trámite de solicitud del préstamo
Los interesados pueden comenzar la gestión de forma 100% digital a través del sitio web oficial del Banco Nación.
También se pueden resolver dudas llamando a la línea telefónica 0810-666-4444 o de forma presencial en cualquier sucursal del país.