Nuevos créditos del Banco Nación para monotributistas y autónomos: tasa fija y hasta 5 años de plazo

Por Denisse Helman
Nuevos créditos del banco nación para monotributistas y autónomos: tasa fija y hasta 5 años de plazo

Si trabajás por cuenta propia y necesitás dinero para impulsar tu negocio o comprar herramientas, llegó una opción financiera clave.

El Banco Nación lanzó nuevos créditos con tasa fija y hasta 5 años de plazo orientados a monotributistas y autónomos.

Tasa fija bonificada y hasta 60 meses de plazo

La propuesta se destaca por ofrecer una tasa fija con una bonificación especial de hasta 3 puntos porcentuales anuales.

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Los plazos de devolución varían según el destino del dinero: hasta 3 años (36 meses) para capital de trabajo y hasta 5 años (60 meses) para proyectos de inversión.

Quiénes pueden acceder y los requisitos indispensables

Para solicitar este financiamiento, el Banco Nación exige cumplir con dos condiciones de perfil crediticio:

  • Antigüedad mínima de 12 meses como monotributista o autónomo desde la fecha de inscripción en ARCA.
  • No registrar antecedentes financieros negativos en el sistema bancario.

Análisis crediticio según la capacidad de pago

El monto máximo a otorgar se define mediante una evaluación basada en los ingresos declarados por cada solicitante.

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De este modo, la cuota mensual se adapta a la capacidad real de pago del pequeño emprendedor o profesional independiente.

Cómo iniciar el trámite de solicitud del préstamo

Los interesados pueden comenzar la gestión de forma 100% digital a través del sitio web oficial del Banco Nación.

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También se pueden resolver dudas llamando a la línea telefónica 0810-666-4444 o de forma presencial en cualquier sucursal del país.

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