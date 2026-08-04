Preocupación y clausura en villa gesell: filman ratas sobre la mercadería en una polleria

La Municipalidad de Villa Gesell dispuso la clausura preventiva de una reconocida pollería de la ciudad luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que se observa a varios roedores caminando sobre las presas de pollo exhibidas para la venta.

Las impactantes imágenes fueron registradas por una clienta que se encontraba en el comercio y rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas digitales. En el video se aprecia cómo al menos dos ratas se desplazan sobre las bandejas ubicadas en una heladera mostrador donde se encontraban los productos alimenticios, mientras las personas que filmaban manifestaban su sorpresa e indignación.

#VillaGesel| Una mujer que pasaba por el frente del comercio de venta de alimentos frescos grabó el preciso instante en el que un par de ratas se paseaban por arriba de la comida preparada y lista para vender.



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Ante la repercusión pública del caso, la Municipalidad de Villa Gesell informó que, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección de Bromatología, procedió a la clausura preventiva del establecimiento identificado como Bonanza Granja, ubicado en la intersección de Avenida 3 y Paseo 145.

Desde el municipio explicaron que la decisión fue adoptada luego de tomar conocimiento de los videos difundidos en redes sociales, los cuales evidenciaban la presencia de roedores sobre el mostrador del comercio.

Posteriormente, inspectores municipales realizaron una inspección en el lugar y constataron la situación, disponiendo la clausura inmediata del local e iniciando las actuaciones administrativas correspondientes para que el establecimiento pueda regularizar las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

En un comunicado oficial, las autoridades señalaron que la intervención se llevó adelante al considerar que las condiciones detectadas representaban un riesgo para la salud pública, por lo que se aplicaron de manera preventiva las medidas contempladas por la legislación sanitaria.

El caso generó una fuerte repercusión entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes expresaron su preocupación por las condiciones de higiene del comercio y reclamaron mayores controles bromatológicos para garantizar la seguridad de los alimentos ofrecidos a la comunidad.