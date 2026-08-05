Banco nación ofrece hasta 20 cuotas sin interés en tienda bna+: qué productos entran y cómo comprar

Si estás buscando renovar la casa, cambiar el celular o comprar un electrodoméstico sin liquidar tus ahorros, arrancó una oportunidad ideal para cuidar el bolsillo.

El Banco Nación puso en marcha una promoción para comprar en hasta 20 cuotas sin interés dentro de su plataforma oficial Tienda BNA+.

Hasta 20 cuotas sin interés todos los días de la semana

A diferencia de los eventos de descuentos de pocos días, esta propuesta se encuentra vigente todos los días de la semana.

Los usuarios pueden financiar sus consumos en casi dos años (20 meses) sin costos financieros adicionales, una herramienta clave para licuar el impacto de las compras grandes.

Tarjetas de crédito habilitadas para acceder al beneficio

Para hacer uso de la financiación especial es requisito realizar el pago con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación.

El trámite se hace de forma 100% digital ingresando directamente al sitio web de Tienda BNA+ y seleccionando los productos señalados con la promoción.

Envíos gratis a todo el país y opción de 18 cuotas sin interés

La plataforma también cuenta con un catálogo seleccionado de artículos que incluyen envío gratuito a todo el país.

Muchos de estos productos combinan el despacho sin cargo con la posibilidad de pagar en hasta 18 cuotas sin interés, sumando un doble ahorro en el valor final.

Qué categorías de productos se pueden comprar financiados

La financiación extendida abarca una amplia variedad de rubros pensados para el uso cotidiano y la renovación del hogar: