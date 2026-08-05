Monotributo social en agosto: el valor de la nueva cuota y la fecha límite de pago

Si estás inscripto en el Monotributo Social o pensás formalizar tu actividad, tenés que preparar el bolsillo porque este mes se actualiza el valor de la cuota.

El monto mensual aumenta a $12.847,27 y el primer vencimiento opera el jueves 20 de agosto, aplicándose en forma automática.

Nuevo valor fijado en $12.847,27 con vencimiento el 20 de agosto

La cuota mensual del Monotributo Social pasó a costar $12.847,27 a partir de agosto de 2026.

Este importe se mantendrá congelado hasta enero de 2027 y el primer pago con el nuevo valor vence el jueves 20 de agosto. Los inscriptos no deben hacer ningún trámite extra.

El incremento responde al ajuste en la obra social de la Categoría A general (que subió a $25.694,55), de la cual el régimen social paga únicamente el 50%.

Coberturas incluidas en la cuota y subsidio del Estado

El Estado subsidia al 100% el componente impositivo y los aportes jubilatorios, además de cubrir la mitad del valor de la obra social.

Al abonar los $12.847,27 mensuales, el beneficiario accede a:

Facturación habilitada para la actividad económica declarada.

para la actividad económica declarada. Aportes previsionales registrados para la futura jubilación.

registrados para la futura jubilación. Cobertura médica y de obra social activa.

Como comparación, la cuota completa de la Categoría A del régimen general asciende desde este mes a $49.527,18.

Requisitos y condiciones para mantener la inscripción

El régimen está destinado a trabajadores independientes de bajos ingresos, microemprendedores y pequeños productores. Para inscribirse o permanecer se exige:

Ser mayor de 18 años y desarrollar una única actividad económica.

y desarrollar una única actividad económica. No ser empleador , no integrar sociedades comerciales ni ejercer con título universitario.

, no integrar sociedades comerciales ni ejercer con título universitario. Tener como máximo hasta 2 inmuebles (uno afectado al emprendimiento) y hasta 3 bienes muebles registrables .

(uno afectado al emprendimiento) y . Las cooperativas de trabajo deben contar con un mínimo de 6 integrantes.

Límite de ingresos anuales, factura mínima y compatibilidades

El límite máximo de facturación anual establecido por ARCA para este régimen es de $10.277.988,13. Asimismo, se exige emitir al menos 6 facturas por semestre para sostener la categoría.

El Monotributo Social es compatible con la AUH, Asignación por Embarazo, programas de inclusión social y jubilaciones o pensiones que no superen el haber mínimo.

Para conservar los beneficios es obligatorio pagar a término cada mes, ya que el próximo ajuste recién está previsto para febrero de 2027.