Descuentos en supermercados en agosto: cómo ahorrar hasta 40% y sumar reintegros con billeteras virtuales

Si estás planeando tus compras para el mes y querés cuidar el bolsillo, las principales billeteras virtuales y entidades bancarias actualizaron sus esquemas de beneficios.

Durante todo agosto de 2026, podés acceder a descuentos de hasta el 40% y reintegros acumulados que superan los $30.000 mensuales al pagar con QR o tarjetas asociadas.

Descuentos con Mercado Pago: hasta 35% de rebaja en cadenas y súper online

La plataforma de Mercado Libre Supermercado ofrece un 35% de ahorro directo todos los días. En supermercados físicos, la app exige abonar con código QR directamente en la línea de cajas:

Coto: 25% de ahorro los viernes y 20% los sábados y domingos (sin tope informado).

y 20% los sábados y domingos (sin tope informado). Carrefour: 15% de descuento los jueves (compra mínima de $15.000) y 6 cuotas sin interés los lunes y miércoles.

(compra mínima de $15.000) y 6 cuotas sin interés los lunes y miércoles. Beneficiarios ANSES: quienes perciben su prestación en la app obtienen un 15% extra en Carrefour con tope de $20.000 al mes .

quienes perciben su prestación en la app obtienen un . ChangoMás, La Anónima y Diarco: 15% de rebaja en días específicos de la semana.

en días específicos de la semana. Otras cadenas: 10% en Makro y Carrefour Maxi, y 10% los miércoles 5 y 12 de agosto en Supermercados Día.

Beneficios de Cuenta DNI: nuevo rubro de 40% y reintegros en carnicerías

La billetera de Banco Provincia incorporó un 40% de descuento en veterinarias y pet shops todos los días, con tope de $4.000 semanales por persona. Este beneficio se suma a su grilla habitual:

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados con tope de $6.000 por semana .

con tope de . Ferias, mercados y garrafas: 40% de ahorro con límites de devolución de entre $4.500 y $6.000 .

con límites de devolución de entre . Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes con tope mensual de $6.000 .

con tope mensual de . Gastronomía: 30% los fines de semana con tope semanal de $5.000 .

con tope semanal de . Supermercados: 25% de descuento en días seleccionados con un máximo de $5.000 al mes.

Banco Nación y BNA MODO: promociones diarias por cada supermercado

A través de la app BNA MODO y tarjetas de la entidad, se puede acceder a descuentos de hasta el 30% según el día y la cadena:

Lunes: 20% en ChangoMás (compra mínima de $75.000 y tope mensual de $25.000 ).

(compra mínima de $75.000 y tope mensual de ). Martes y Jueves: 20% en Jumbo (compra mínima de $100.000 y tope mensual de $25.000 ).

(compra mínima de $100.000 y tope mensual de ). Miércoles: 30% en Maxiconsumo en un pago (tope semanal de $12.000 ).

en un pago (tope semanal de ). Viernes y Sábados: 20% en La Anónima, Disco y Vea con topes mensuales de entre $15.000 y $25.000 .

con topes mensuales de entre . Fines de semana en Diarco: opciones en sucursales Barrio, Mayorista y Pueblo con 15% y 20% de rebaja sin tope de reintegro.

Claves para organizar las compras y no perder topes de reintegro

Para maximizar el ahorro, la clave está en planificar las compras según el calendario semanal de cada app.

Antes de pagar en la caja, es fundamental controlar los topes máximos por usuario, los montos mínimos de compra exigidos y los medios de pago habilitados (tarjeta o saldo en cuenta).