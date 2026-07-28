Compras en el exterior: cuántos dólares se pueden ingresar sin pagar impuestos y cuáles son los límites de arca

Si estás pegando la vuelta de tus vacaciones en el exterior, ARCA mantiene vigentes los límites oficiales de compras para ingresar al país sin tener que abonar cargos extra en la Aduana.

Conocer los montos permitidos según el medio de transporte te evitará sorpresas o demoras al momento de declarar tu equipaje.

Cuánto podés ingresar sin pagar impuestos según el transporte

El organismo fijó topes diferenciados para el equipaje según la vía por la que retornes a la Argentina:

Avión o barco: Franquicia de USD 500 en el equipaje, más un adicional de USD 500 para compras en el free shop de llegada (hasta USD 1.000 en total ).

Franquicia de en el equipaje, más un adicional de para compras en el free shop de llegada (hasta ). Vía terrestre o fluvial: Franquicia límite de hasta USD 300 por persona.

Franquicia límite de hasta por persona. Excepción en Puerto Iguazú: Mantiene la franquicia adicional de USD 500 para compras en el free shop de llegada.

Qué pasa si superás el tope permitido y cómo se calcula el recargo

En caso de exceder el límite libre de impuestos, ARCA cobra una tasa del 50% únicamente sobre el excedente y no sobre la suma total.

Por ejemplo, si ingresás en avión con tickets por USD 700, se descuentan los USD 500 de franquicia y abonarás el 50% sobre los USD 200 excedentes, es decir, USD 100 de impuesto.

Cómo sumar la franquicia si viajás en grupo familiar

Aunque las franquicias son estrictamente individuales, las familias pueden unificar sus montos libres de impuesto al regresar juntas al país.

Esta opción está habilitada para matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años (quienes disponen del 50% de la franquicia de un adulto).

Teléfonos y tecnología: qué productos entran gratis sin descontar franquicia

ARCA permite ingresar ciertos artículos de uso personal sin pagar impuestos y sin restar monto a tu franquicia disponible: