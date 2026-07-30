Nuevo sistema de arca para pymes: ¿cómo acumular inversiones para acceder a beneficios fiscales?

Si tenías dudas sobre cómo acreditar tus compras para acceder a las ventajas impositivas de las medianas inversiones, la respuesta del organismo de recaudación ya está en marcha.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ultima los detalles de un nuevo registro digital de inversiones acumuladas dentro del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI).
Cómo funcionará el nuevo registro digital de facturas
La herramienta permitirá a las empresas cargar de forma paulatina las compras e importaciones de bienes nuevos amortizables sin necesidad de concretar el monto total en una sola factura.
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A medida que el contribuyente incorpore los comprobantes, el sistema mostrará el acumulado y, al alcanzar el umbral exigido, habilitará la selección y goce del beneficio fiscal.
Los montos mínimos exigidos en dólares según cada categoría Mipyme
Para acceder a las promociones del RIMI, las inversiones productivas deben realizarse dentro de los dos primeros años de vigencia y alcanzar los siguientes pisos:
- Microempresas: U$S 150.000
- Pequeñas empresas: U$S 600.000
- Medianas empresas Tramo 1: U$S 3.500.000
- Medianas empresas Tramo 2: U$S 9.000.000
Sectores exceptuados del requisito de inversión mínima
Ciertas actividades productivas podrán acceder a los incentivos impositivos sin importar el monto acumulado en la adquisición de bienes.
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Esta excepción beneficia de forma directa a compras de:
- Sistemas y equipos de riego
- Bienes de alta eficiencia energética
- Mallas antigranizo para el sector agropecuario
- Bienes semovientes
Publicación de la resolución general y plazos de vigencia
El anuncio fue realizado por funcionarios del organismo en el marco de una jornada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCECABA).
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Se estima que la resolución general que reglamentará el sistema estará disponible y publicada oficialmente durante las próximas semanas.