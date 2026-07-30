Aumento en colegios privados en agosto y septiembre: ¿cuánto habrá que pagar según el nivel educativo?

Por Denisse Helman
Desregulan aranceles en escuelas privadas: impacta a más del 70% del sistema educativo bonaerense

Si estabas esperando saber de cuánto será el impacto de las nuevas cuotas en el presupuesto familiar tras las vacaciones, la respuesta ya fue confirmada por el sector educativo.

Las instituciones privadas con subvención estatal aplicarán un aumento del 8% acumulado en dos tramos, alcanzando un incremento acumulado del 24% en lo que va del año.

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Esquema de incrementos y fechas de aplicación

La suba fue autorizada tras la confirmación del nuevo acuerdo salarial docente y se distribuirá en las facturas de los próximos dos meses.

  • Agosto: la primera cuota llegará con un incremento del 5,5%.
  • Septiembre: se aplicará un ajuste adicional del 2% sobre los valores del mes previo.

Aranceles confirmados para el mes de agosto

Los valores fijados por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPBA) según el porcentaje de aporte estatal para agosto son:

  • Nivel Inicial y Primario: entre $37.150 (100% subvención) y $167.990 (40% subvención).
  • Secundaria: los aranceles oscilarán entre $40.960 y $218.290.
  • Secundaria Técnica, Agraria y Arte: las cuotas irán de $47.200 a $249.820.
  • Nivel Superior: los valores se ubicarán entre $53.520 y $213.200.

Cuánto costarán las cuotas escolares en septiembre

A partir de la segunda etapa del ajuste, las escalas oficiales para el mes de septiembre quedarán estructuradas de la siguiente manera:

  • Nivel Inicial y Primario: irán desde $38.070 (100% subsidio) hasta $172.180 (40% subsidio).
  • Secundaria: variarán entre $41.980 y $223.740 según el aporte.
  • Secundaria Técnica, Agraria y Arte: se fijarán entre $48.400 y $256.060.
  • Nivel Superior: los valores llegarán hasta un techo de $218.550.

La situación del sector y la advertencia de los colegios

Desde las entidades educativas aseguraron que, a pesar del ajuste del 8%, el sector arrastra un desfasaje del 30% frente a los costos fijos.

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Asimismo, los administradores señalaron que se registra un aumento en la morosidad de los pagos y una baja generalizada en la matrícula escolar.

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