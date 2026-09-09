Mapeo de reclamos y decisiones en el Congreso: el futuro de las prestaciones por discapacidad

Por Denisse Helman
Senado ratificó la ley de emergencia en discapacidad y desafió el veto de milei

Si te preguntás qué está pasando con las prestaciones y el pago a los profesionales de discapacidad, la respuesta está en la marcha al Congreso y los plazos clave fijados por Diputados.

Familias y organizaciones marcharon este miércoles 9 de septiembre para exigir que se cumpla la Ley 27.793 y se extienda la Emergencia Nacional hasta diciembre de 2027.

Nueva variante de covid-19 en argentina: ¿qué riesgo real tiene la cepa ba. 3. 2?
Mirá también:

Nueva variante de COVID-19 en Argentina: ¿Qué riesgo real tiene la cepa BA.3.2?

Frenos en el sistema y pagos pendientes desde abril

La crisis se agudizó por aranceles por debajo de los costos reales, pensiones pendientes e incumplimientos en las compensaciones de emergencia.

Diversas familias alertaron que hay terapistas y prestadores que no cobran desde abril, lo que provoca el cierre de centros de día y pone en riesgo las terapias.

Fechas confirmadas: el cronograma aprobado en Diputados

Con 249 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para tratar el proyecto.

  • Miércoles 16 de septiembre (12:00 hs): Primera reunión informativa de las comisiones.
  • Miércoles 23 de septiembre (12:00 hs): Segunda reunión agendada con el objetivo de emitir dictamen.

Reglamentación incompleta y fondos sin definir

Aunque la Ley 27.793 fue publicada en septiembre de 2025 y vence a fines de 2026, el sector denuncia una implementación parcial y judicializada.

Murió chiche gelblung: adiós a una leyenda del periodismo argentino
Mirá también:

Murió Chiche Gelblung: adiós a una leyenda del periodismo argentino

Si bien el Gobierno reglamentó la norma por decreto en febrero y traspasó el área al Ministerio de Salud, aún no se definió el financiamiento de las prestaciones.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.645 - 10 de septiembre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.