Mapeo de reclamos y decisiones en el Congreso: el futuro de las prestaciones por discapacidad

Si te preguntás qué está pasando con las prestaciones y el pago a los profesionales de discapacidad, la respuesta está en la marcha al Congreso y los plazos clave fijados por Diputados.

Familias y organizaciones marcharon este miércoles 9 de septiembre para exigir que se cumpla la Ley 27.793 y se extienda la Emergencia Nacional hasta diciembre de 2027.

Frenos en el sistema y pagos pendientes desde abril

La crisis se agudizó por aranceles por debajo de los costos reales, pensiones pendientes e incumplimientos en las compensaciones de emergencia.

Diversas familias alertaron que hay terapistas y prestadores que no cobran desde abril, lo que provoca el cierre de centros de día y pone en riesgo las terapias.

Fechas confirmadas: el cronograma aprobado en Diputados

Con 249 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para tratar el proyecto.

Miércoles 16 de septiembre (12:00 hs): Primera reunión informativa de las comisiones.

Primera reunión informativa de las comisiones. Miércoles 23 de septiembre (12:00 hs): Segunda reunión agendada con el objetivo de emitir dictamen.

Reglamentación incompleta y fondos sin definir

Aunque la Ley 27.793 fue publicada en septiembre de 2025 y vence a fines de 2026, el sector denuncia una implementación parcial y judicializada.

Si bien el Gobierno reglamentó la norma por decreto en febrero y traspasó el área al Ministerio de Salud, aún no se definió el financiamiento de las prestaciones.