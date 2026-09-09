Malvinas y petróleo ilegítimo: el gobierno redobla la apuesta con nuevas denuncias y sanciones

Si te preocupa la soberanía argentina y la explotación de nuestros recursos naturales, esta noticia es fundamental para entender las acciones del Gobierno.

La administración de Javier Milei ha decidido ampliar los procedimientos sancionatorios contra 15 nuevos sujetos, entre empresas y personas, vinculados a actividades petroleras ilegales en las Islas Malvinas.

Más nombres en la lista de sancionados y el proyecto Sea Lion

Esta nueva ronda de sanciones se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos, alcanzando un total de 60 actores involucrados en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas.

La medida apunta directamente al proyecto Sea Lion, impulsado por firmas con permisos otorgados ilegítimamente por el Reino Unido en el norte del territorio argentino en disputa.

Empresas y empresarios identificados en la nueva etapa

Entre los alcanzados por las nuevas sanciones figuran compañías de Israel, Reino Unido, Mónaco y Países Bajos, así como directivos y accionistas de las mismas:

Shlomo Eliahu Holdings Ltda (Israel).

(Israel). Rockhopper Exploration PLC (Reino Unido).

(Reino Unido). Borders & Southern (Reino Unido).

(Reino Unido). Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. (Canadá/israel).

(Canadá/israel). Bluewater Energy Services BV y Bluewater Sea Lion Production Company Limited (Países Bajos/Reino Unido).

y (Países Bajos/Reino Unido). Noble Corporation UK Ltd. (Reino Unido).

La denuncia penal y la defensa de la soberanía

Además de las sanciones administrativas, el Gobierno anunció la presentación de una denuncia penal contra cinco empresas clave vinculadas a la exploración y extracción de petróleo en Malvinas.

La acusación, fundamentada en la violación de la Ley 26.659, busca defender los recursos naturales y reafirmar la soberanía argentina sobre las islas y los espacios marítimos circundantes.