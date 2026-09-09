Murió Chiche Gelblung: adiós a una leyenda del periodismo argentino

El periodismo y la televisión argentina están de luto. Murió este miércoles 9 de septiembre Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años, luego de atravesar durante los últimos meses distintos problemas de salud que habían obligado a reiteradas internaciones.

La noticia se conoció apenas un día después de que el reconocido periodista y conductor volviera a ser internado en el Sanatorio Mater Dei, debido a dificultades respiratorias vinculadas con problemas de salud que venía atravesando. Su estado había generado preocupación entre familiares, colegas y seguidores.

Gelblung había atravesado un año particularmente complejo. Durante los últimos meses debió ser hospitalizado en varias oportunidades y llegó a permanecer durante un prolongado período en terapia intensiva. Pese a esas dificultades, había retomado su actividad profesional y continuaba ligado a los medios, fiel a una trayectoria que se extendió durante más de seis décadas.

Nacido en Buenos Aires el 7 de febrero de 1944, Chiche construyó una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino. Comenzó a trabajar en la revista Gente durante la década de 1960 y con los años ocupó importantes responsabilidades dentro de la publicación. También realizó coberturas internacionales y se desempeñó como corresponsal de guerra.

Su llegada masiva a la televisión lo convirtió en uno de los periodistas más populares del país. “Memoria” fue uno de sus ciclos emblemáticos, al que posteriormente se sumaron numerosos programas periodísticos, de investigación y actualidad en televisión y radio.

Su particular manera de preguntar, investigar y abordar historias lo convirtió en una figura inconfundible de los medios argentinos. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Martín Fierro de Oro de Cable en 2022, como reconocimiento a una extensa trayectoria.

La muerte de Samuel “Chiche” Gelblung marca la despedida de uno de los nombres que atravesaron distintas generaciones del periodismo, la radio y la televisión argentina.