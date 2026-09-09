Murió Chiche Gelblung: adiós a una leyenda del periodismo argentino

El periodismo y la televisión argentina están de luto. Murió este miércoles 9 de septiembre Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años, luego de atravesar durante los últimos meses distintos problemas de salud que habían obligado a reiteradas internaciones.
La noticia se conoció apenas un día después de que el reconocido periodista y conductor volviera a ser internado en el Sanatorio Mater Dei, debido a dificultades respiratorias vinculadas con problemas de salud que venía atravesando. Su estado había generado preocupación entre familiares, colegas y seguidores.
Massa reunió a la Liga de Intendentes Peronistas y llamó a construir una alternativa frente a Milei
Gelblung había atravesado un año particularmente complejo. Durante los últimos meses debió ser hospitalizado en varias oportunidades y llegó a permanecer durante un prolongado período en terapia intensiva. Pese a esas dificultades, había retomado su actividad profesional y continuaba ligado a los medios, fiel a una trayectoria que se extendió durante más de seis décadas.
Nacido en Buenos Aires el 7 de febrero de 1944, Chiche construyó una de las carreras más extensas y reconocibles del periodismo argentino. Comenzó a trabajar en la revista Gente durante la década de 1960 y con los años ocupó importantes responsabilidades dentro de la publicación. También realizó coberturas internacionales y se desempeñó como corresponsal de guerra.
Su llegada masiva a la televisión lo convirtió en uno de los periodistas más populares del país. “Memoria” fue uno de sus ciclos emblemáticos, al que posteriormente se sumaron numerosos programas periodísticos, de investigación y actualidad en televisión y radio.
Su particular manera de preguntar, investigar y abordar historias lo convirtió en una figura inconfundible de los medios argentinos. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Martín Fierro de Oro de Cable en 2022, como reconocimiento a una extensa trayectoria.
Un poco de primavera y otra vez invierno: así estará el tiempo en la Provincia de Buenos Aires
La muerte de Samuel “Chiche” Gelblung marca la despedida de uno de los nombres que atravesaron distintas generaciones del periodismo, la radio y la televisión argentina.