¿no te recategorizaste en el monotributo? El duro castigo de arca que empieza este jueves y afectará tu bolsillo

Tras el vencimiento de la recategorización semestral este miércoles 5, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ejecutará controles automáticos entre el 6 y el 20 de agosto para recategorizar o excluir de oficio a los incumplidores.

Multa del 50% e intimación por omisión o datos inexactos

Si omitiste recategorizarte o te ubicaste en una categoría inferior a la que te corresponde por tu facturación real, la multa equivale al 50% del impuesto integrado y de las cotizaciones previsionales.

Además de la sanción económica directa, ARCA determinará la nueva escala correcta e intimará el pago de los saldos adeudados por períodos anteriores con sus respectivos intereses.

Fechas y cómo notificarán la recategorización de oficio

Los cruces sistémicos del organismo fiscal se llevarán a cabo desde el jueves 6 hasta el 20 de agosto inclusive.

Las resoluciones de cambios directos de categoría o exclusiones del régimen simplificado se notificarán de manera directa al Domicilio Fiscal Electrónico del contribuyente.

Qué gastos y movimientos bancarios mira ARCA para cambiarte de categoría

Para definir si la categoría asignada es inexacta, el fisco no solo evalúa la facturación, sino también los gastos personales, compras e ingresos en cuentas bancarias.

Si el monto global de tus gastos o acreditaciones supera los ingresos máximos permitidos para tu escala actual, ARCA te reubicará automáticamente en la categoría que surja de sumar esos consumos más un 20% o 30% extra.

Puente al Régimen General: beneficios fiscales y la imposibilidad de volver

Quienes queden excluidos del Monotributo deberán pasar al Régimen General (Autónomos), pero podrán acceder a un “puente de transición” con beneficios fiscales.

Este esquema permite computar crédito fiscal adicional en el IVA y deducciones en el Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, los expertos advierten que no existe la posibilidad de reingresar de forma inmediata al Monotributo.