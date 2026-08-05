Desregulación del puerta a puerta y courier: cuáles son las nuevas reglas para comprar y vender afuera

Si solés pedir productos en el exterior o mandás paquetes afuera, las reglas del juego cambiaron tras una nueva medida del Gobierno.

A través del Decreto 604/2026, se modificó el sistema puerta a puerta y courier para facilitar compras personales y simplificar envíos.

Compras personales: tope de u$s3.000 y exención de impuestos en 5 envíos

Para el ingreso de compras particulares por Correo Argentino o courier privado, el límite por paquete alcanza un valor FOB de u$s3.000.

Además, los primeros 5 envíos del año no pagan impuestos hasta los u$s400 cada uno. Pasado ese cupo o monto, el sobrante tributa las tarifas del régimen general.

Claridad en las franquicias y declaración anticipada antes del arribo

La norma aclara que no se acumulan 5 cupos por courier y 5 por correo, sino que son 5 envíos exentos en total según la modalidad elegida.

En plataformas de e-commerce se podrán abonar tributos y envío al comprar. De lo contrario, el usuario tendrá 24 horas para validar los datos del paquete antes de que aterrice en el país.

Exportaciones comerciales por vía postal sin límite de valor

Para PyMEs y emprendedores, la gran novedad es que las exportaciones por Correo Argentino ya no tienen tope de monto.

Antes, superar cierto valor exigía pasar a una costosa exportación tradicional. Ahora se puede vender al exterior de forma simplificada, emitiendo factura “E” y la declaración postal de ARCA.

Controles vigentes de ARCA y motivos de exclusión del régimen

La desregulación no quita la supervisión fiscal: siguen vigentes los controles aduaneros, el pago de tributos correspondientes y el régimen cambiario.

Si ARCA detecta subfacturación, presunción de fin comercial no declarado o mercadería restringida, el paquete saldrá del esquema simplificado y pasará a revisión general.