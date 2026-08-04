Tragedia en maipú: un joven murió tras ser aplastado por una camioneta

Un trágico accidente laboral conmocionó a la comunidad de Maipú durante la tarde de este martes, cuando un joven perdió la vida luego de que una camioneta cayera sobre su cuerpo mientras realizaba tareas mecánicas en un taller de la ciudad.

El lamentable episodio ocurrió en un taller mecánico ubicado sobre calle San Martín, casi Alem. De acuerdo con la información preliminar, por causas que son materia de investigación, una camioneta Chevrolet S10 se desplomó sobre uno de los trabajadores del lugar, provocándole gravísimas lesiones.

Tras el accidente, una ambulancia acudió de inmediato al taller y trasladó de urgencia al joven al Hospital Municipal “Raúl Montalverne”, donde el personal médico realizó todos los esfuerzos para asistirlo. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, el joven falleció pocos minutos después de su ingreso al centro de salud.

Efectivos de la Policía Comunal preservaron la escena y dieron intervención a la Justicia. La causa fue caratulada de manera preventiva como “Averiguación de causales de muerte”, con intervención de la fiscalía competente.

Durante la tarde-noche también trabajó en el lugar personal de la Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.

La investigación continúa en curso para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho que enluta a la ciudad de Maipú.