Ciclogénesis en la provincia de buenos aires y caba: alerta naranja por tormentas severas

La ciclogénesis en la Provincia de Buenos Aires y CABA tendrá este jueves 6 de agosto su tramo más delicado, con un cambio brusco del tiempo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a elevar el nivel de advertencia en buena parte de la región.

El sistema comenzará a mostrar sus efectos desde la mañana, aunque la ventana de mayor riesgo será más corta y concentrada. Durante esas horas podrían coincidir lluvias intensas, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas con capacidad de provocar daños.

Ciclogénesis en la Provincia de Buenos Aires y CABA: a qué hora rige la alerta naranja

El último mapa oficial, emitido este miércoles 5 de agosto a las 18.04, establece una alerta amarilla por tormentas entre las 6 y las 12 del jueves para CABA, el AMBA y sectores de la Provincia de Buenos Aires.

La situación se agravará durante la tarde: la alerta naranja regirá desde las 12 hasta las 18 en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y amplias zonas del norte y centro bonaerense. Luego, el riesgo comenzaría a disminuir de manera gradual, aunque las condiciones seguirán siendo adversas por el viento.

Como los límites de las alertas pueden modificarse con cada actualización, el color correspondiente a cada partido debe revisarse en el mapa de alertas del SMN antes de viajar o programar actividades al aire libre.

Qué puede pasar durante las horas más críticas

Para el período bajo nivel naranja, el organismo anticipa tormentas aisladas fuertes y algunas severas. Los fenómenos podrán incluir precipitaciones intensas en pocos minutos, granizo de distintos tamaños, actividad eléctrica frecuente y ráfagas superiores a 90 km/h.

El acumulado de lluvia previsto se ubica entre 50 y 80 milímetros, con registros puntuales que podrían superar ese rango. El volumen de agua en poco tiempo aumenta el riesgo de calles anegadas, desbordes en zonas bajas, caída de ramas y complicaciones en rutas y accesos.

La advertencia naranja no significa que todos los lugares recibirán el mismo impacto. Las tormentas pueden desarrollarse de manera irregular: mientras una localidad registra lluvias moderadas, otra cercana puede quedar bajo una celda severa con granizo y ráfagas mucho más intensas.

Qué es una ciclogénesis y por qué genera tanta inestabilidad

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un centro de baja presión. A medida que el sistema se profundiza, organiza la circulación de aire, favorece el ascenso de humedad y puede potenciar lluvias, tormentas y vientos fuertes.

No es sinónimo de huracán ni implica por sí sola la formación de un tornado. En este caso, el principal riesgo surge de la combinación entre aire húmedo, un frente activo y el rápido fortalecimiento de la baja presión sobre la región del Río de la Plata.

También habrá alerta por viento en la Provincia y CABA

Además de las tormentas, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos del sector sur desde el mediodía hasta la medianoche. Se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

El cambio de dirección del viento marcará el ingreso de aire más frío detrás del sistema. La mejora más clara se espera desde el viernes 7, con descenso de temperatura, cielo en progresivo despeje y mañanas más frías tanto en CABA como en distintas localidades bonaerenses.

Qué recomienda hacer el SMN ante la alerta naranja

Por tratarse de fenómenos con capacidad de afectar a personas y bienes, el organismo recomienda limitar los desplazamientos durante las horas más complicadas y tomar medidas preventivas antes de que comience el temporal.

Salir únicamente si es necesario y permanecer dentro de construcciones cerradas.

y permanecer dentro de construcciones cerradas. No circular ni intentar cruzar calles anegadas, arroyos o pasos bajos.

Asegurar macetas, chapas, toldos y otros objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de ventanas, árboles, postes, carteles y cables eléctricos.

Desconectar artefactos y cortar la electricidad si ingresa agua a la vivienda.

Cargar los celulares y preparar linterna, radio a pilas, agua, documentos y un botiquín.

El momento central del episodio será la tarde del jueves. Sin embargo, la evolución dependerá del desplazamiento exacto de las tormentas, por lo que será clave seguir los avisos a corto plazo y las comunicaciones de Defensa Civil de cada municipio.