¿No cobraste la Ayuda Escolar de Anses? El trámite clave que debés hacer antes de fin de año

Muchos beneficiarios de Anses se preguntan por qué todavía no recibieron el pago de la Ayuda Escolar Anual.

Si sos titular de la AUH o del SUAF y el depósito no se te acreditó de forma automática, existe un paso obligatorio que debés cumplir para recibir el dinero.

A continuación, te detallamos los requisitos, montos vigentes y las fechas límite para que no te quedes afuera de este beneficio educativo.

El monto confirmado para el ciclo 2026

A través del Decreto 115/2026, el Gobierno nacional fijó el monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 en $85.000 por cada hijo.

Este beneficio se liquidó de forma masiva y automática durante el mes de marzo para aquellos que ya tenían cargada la escolaridad del año anterior.

Sin embargo, quienes no lo recibieron en esa primera instancia, todavía tienen la oportunidad de cobrar el total del subsidio si presentan la documentación.

Los requisitos obligatorios para AUH y SUAF

Para que el organismo previsional apruebe el beneficio, los menores deben tener entre 45 días de vida y hasta el mes en que cumplan los 18 años.

Es condición indispensable que asistan como alumnos regulares a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial (nivel inicial, primario o secundario).

Las escuelas o jardines deben estar debidamente registrados ante la Secretaría de Educación de la Nación.

Qué pasa en los casos de hijos con discapacidad

Para las familias que reciben la asignación por hijo con discapacidad, las condiciones de Anses presentan algunos cambios importantes.

En estos casos no existe un límite de edad para solicitar el cobro de los $85.000 de la Ayuda Escolar.

Además de las escuelas oficiales, se permite la asistencia a establecimientos de enseñanza especial, talleres protegidos o tratamientos de rehabilitación, siempre que se cuente con la autorización vigente por discapacidad emitida por Anses.

Cómo presentar el formulario y cuándo se cobra

La forma de acreditar que el menor estudia varía según el beneficio: los titulares de SUAF deben subir el Certificado de Escolaridad desde la plataforma Mi Anses.

Para la AUH, los chicos de entre 4 y 17 años lo acreditan mediante la presentación de la Libreta de Asignación Universal, mientras que para los menores de 45 días a 3 años se exige el Certificado.

Una vez realizada la gestión, el dinero se deposita a los 60 días de presentado el formulario, teniendo como fecha límite el 31 de diciembre para completar el trámite.