Anses: cómo consultar tu historia laboral por internet para saber tus años de aportes y reclamar faltantes

Si querés saber cuántos años de aportes tenés acumulados, podés comprobarlo en pocos minutos y de forma 100% gratuita.

A través de la Historia Laboral de ANSES, tenés la posibilidad de revisar todos los períodos registrados y descargar una constancia oficial desde tu celular o computadora.

Cómo ingresar y consultar tu Historia Laboral online

Para acceder al registro completo no es necesario sacar turno ni dirigirte a una delegación del organismo.

Podés gestionar la consulta a través de tres vías digitales ingresando siempre con tu Clave de la Seguridad Social:

Mi ANSES (web): ingresá en la solapa “Trabajo” y elegí la opción “Consultar Historia Laboral” .

ingresá en la solapa y elegí la opción . Sitio oficial de ANSES: dirígete a la sección “Trámites y servicios” y seleccioná “Historia Laboral” .

dirígete a la sección y seleccioná . App oficial: abrí el menú “Mis datos” e ingresá en “Mi Historia Laboral”.

Verificación de aportes para empleados, autónomos y monotributistas

La plataforma reúne toda la información declarada por los empleadores a través de las declaraciones juradas presentadas ante ANSES.

Te permite revisar los meses efectivamente incorporados al sistema y constatar que la actividad laboral esté bien encuadrada.

En el caso de trabajadores independientes, la herramienta también posibilita visualizar los períodos registrados como autónomo o monotributista y las remuneraciones asociadas.

Qué hacer si detectás períodos trabajados faltantes

Si al consultar el sistema descubrís que faltan meses o años trabajados, es clave reunir documentación para acreditar esa relación laboral antes de tramitar la jubilación.

Para solicitar la corrección de tus registros podés presentar ante ANSES comprobantes como:

Recibos de sueldo originales.

originales. Certificaciones de servicios emitidas por la empresa.

emitidas por la empresa. Otros documentos formales que demuestren el vínculo laboral.

La importancia de revisar tu información con anticipación

Controlar periódicamente la Historia Laboral permite detectar inconsistencias a tiempo y evitar demoras al momento de gestionar la prestación jubilatoria.

Una vez realizada la consulta digital, podés descargar e imprimir la constancia oficial para guardarla entre tus papeles personales.