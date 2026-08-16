Anses: cómo consultar tu historia laboral por internet para saber tus años de aportes y reclamar faltantes

Si querés saber cuántos años de aportes tenés acumulados, podés comprobarlo en pocos minutos y de forma 100% gratuita.
A través de la Historia Laboral de ANSES, tenés la posibilidad de revisar todos los períodos registrados y descargar una constancia oficial desde tu celular o computadora.
Cómo ingresar y consultar tu Historia Laboral online
Para acceder al registro completo no es necesario sacar turno ni dirigirte a una delegación del organismo.
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Podés gestionar la consulta a través de tres vías digitales ingresando siempre con tu Clave de la Seguridad Social:
- Mi ANSES (web): ingresá en la solapa “Trabajo” y elegí la opción “Consultar Historia Laboral”.
- Sitio oficial de ANSES: dirígete a la sección “Trámites y servicios” y seleccioná “Historia Laboral”.
- App oficial: abrí el menú “Mis datos” e ingresá en “Mi Historia Laboral”.
Verificación de aportes para empleados, autónomos y monotributistas
La plataforma reúne toda la información declarada por los empleadores a través de las declaraciones juradas presentadas ante ANSES.
Te permite revisar los meses efectivamente incorporados al sistema y constatar que la actividad laboral esté bien encuadrada.
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En el caso de trabajadores independientes, la herramienta también posibilita visualizar los períodos registrados como autónomo o monotributista y las remuneraciones asociadas.
Qué hacer si detectás períodos trabajados faltantes
Si al consultar el sistema descubrís que faltan meses o años trabajados, es clave reunir documentación para acreditar esa relación laboral antes de tramitar la jubilación.
Para solicitar la corrección de tus registros podés presentar ante ANSES comprobantes como:
- Recibos de sueldo originales.
- Certificaciones de servicios emitidas por la empresa.
- Otros documentos formales que demuestren el vínculo laboral.
La importancia de revisar tu información con anticipación
Controlar periódicamente la Historia Laboral permite detectar inconsistencias a tiempo y evitar demoras al momento de gestionar la prestación jubilatoria.
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Una vez realizada la consulta digital, podés descargar e imprimir la constancia oficial para guardarla entre tus papeles personales.