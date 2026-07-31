Ley de tierras en provincia de buenos aires: ¿cuál es el nuevo límite que buscan imponer a la venta de campos a extranjeros?

En la Provincia ya ingresó un proyecto clave para frenar el avance de capitales foráneos sobre el suelo bonaerense.

Los diputados provinciales Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero presentaron una iniciativa en la Legislatura para poner un freno a la compra de campos por parte de inversores extranjeros.

El tope del 15% y la creación del Registro Provincial de Tierras

La propuesta impulsada en la Provincia de Buenos Aires establece que la propiedad extranjera no podrá superar el 15% del total del territorio en cada municipio.

Para garantizar el cumplimiento, se creará el Registro Provincial de Tierras Rurales, organismo encargado de fiscalizar la transparencia de las operaciones inmobiliarias y expedir las habilitaciones correspondientes.

Límite de 1.000 hectáreas para la zona núcleo agrícola

En la región productiva más importante del territorio bonaerense, la norma fija un piso aún más restrictivo para evitar la concentración de la propiedad.

Un mismo titular de origen extranjero no podrá poseer más de 1.000 hectáreas en los distritos clasificados como parte de la zona núcleo.

Protección estricta para humedales, cuencas y cinturones productivos

El proyecto delinea un esquema de resguardo reforzado para los sectores calificados como “zonas de protección territorial estratégica”.

Quedan bajo supervisión especial las cuencas hídricas, humedales, reservas naturales, cinturones hortícolas y áreas de agricultura familiar, donde se prohibirá cualquier transacción que ponga en riesgo los recursos o el acceso al agua.

El contraste con la normativa nacional y los datos de extranjerización

Actualmente, los registros oficiales indican que existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras en la Provincia de Buenos Aires, lo que representa un 2,89% del total.

Sin embargo, el proyecto busca actuar frente a la desregulación nacional, advirtiendo que en sectores estratégicos como los distritos linderos al Río Paraná ya se supera el tope del 15%.