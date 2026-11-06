VTV vencida en Provincia: la multa de noviembre puede superar los $2 millones

Con la llegada de noviembre cambió una referencia que afecta directamente al bolsillo de los conductores bonaerenses: el valor utilizado para calcular las multas de tránsito. La actualización impacta en numerosas infracciones, incluida la circulación sin la Verificación Técnica Vehicular obligatoria.

El asunto puede pasar inadvertido para quienes tienen la revisión vencida o consiguieron un turno para una fecha posterior. Sin embargo, existe una diferencia importante entre completar el trámite fuera del mes asignado y circular por la vía pública sin la verificación en condiciones.

A días de nuevos desplazamientos por rutas y ciudades de la Provincia, conviene revisar qué importe rige, cómo se determina la sanción y cuál es la situación del vehículo antes de salir.

Cuánto cuesta la multa por circular sin VTV en noviembre de 2026

La reglamentación bonaerense contempla una sanción de 300 a 1.000 Unidades Fijas (UF) por circular sin haber realizado la revisión técnica periódica obligatoria. Ese rango está expresamente informado en las preguntas frecuentes oficiales de la VTV.

La Provincia fijó el valor de cada UF en $2.340 para el bimestre noviembre-diciembre de 2026, conforme a la Resolución 6/2026 de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, publicada el 4 de noviembre.

Con esa referencia, el rango económico equivale a $702.000 de mínimo y $2.340.000 de máximo. Son los extremos previstos para esa infracción, no un importe único que necesariamente se aplicará en todos los casos. La determinación depende del procedimiento y de las circunstancias del acta.

Por qué subió el valor de las sanciones

En la provincia de Buenos Aires, las infracciones de tránsito se expresan en Unidades Fijas, una referencia que permite actualizar las sanciones sin modificar individualmente cada importe en pesos. Cuando cambia el valor de la unidad, también se modifica la conversión de los rangos previstos por la normativa.

La Resolución 6/2026 estableció el nuevo valor a partir del 1º de noviembre. La unidad pasó de los $2.281 del bimestre anterior a los $2.340 actuales, de modo que una multa calculada con el mismo número de UF da ahora una suma más alta.

Esto explica por qué algunas comparaciones con notas publicadas en septiembre u octubre muestran importes diferentes. Para comprender cuánto podría corresponder actualmente, hay que mirar siempre el valor de la UF del período aplicable.

Si ya tenés turno, ¿podés circular con la VTV vencida?

Tener un turno reservado no equivale a contar con la verificación vigente. El turno demuestra que existe una gestión iniciada, pero no sustituye el certificado exigido para circular. Por eso, si la VTV está vencida, el vehículo puede encontrarse en infracción durante un control.

Conviene solicitar la fecha de inspección con anticipación, comprobar el vencimiento y evitar utilizar el vehículo en condiciones contrarias a la obligación legal. También es útil revisar que la documentación exigible esté disponible y que el vehículo mantenga condiciones mecánicas adecuadas.

La posibilidad de llegar a una planta de verificación en determinada situación no debe interpretarse como una autorización general para circular en cualquier lugar y momento con una VTV vencida. Para casos particulares, corresponde consultar la autoridad provincial competente.

Qué sucede si la policía detecta la infracción en un control

En un operativo, los agentes pueden verificar la documentación del vehículo y la vigencia de la VTV. Si constatan una infracción, pueden labrar el acta correspondiente y aplicar las medidas que autorice la normativa según el caso. No todas las actuaciones tienen necesariamente la misma sanción final.

Es importante separar la multa por no tener la verificación en regla de otras infracciones, como no presentar determinados documentos cuando sí existe un certificado vigente. Los supuestos y las escalas legales pueden ser diferentes.

Si recibiste un acta, revisá el organismo emisor, los plazos de presentación, las posibilidades de descargo y los canales oficiales de consulta o pago. No conviene transferir dinero a intermediarios que prometen borrar infracciones sin dejar constancia administrativa.

Cómo consultar y regularizar la VTV en Provincia

Para iniciar la revisión, utilizá los canales oficiales del sistema de VTV bonaerense y seleccioná la planta habilitada correspondiente. El trámite exige datos del vehículo y permite organizar la inspección antes de que termine la vigencia actual.

Si la revisión resulta observada o rechazada, hay plazos y condiciones para volver a presentar el vehículo que dependen de los defectos detectados. No es recomendable asumir que todos los resultados habilitan a circular del mismo modo.

La referencia económica principal para noviembre es clara: 300 a 1.000 UF equivalen hoy a entre $702.000 y $2.340.000. Para conocer los requisitos y cómo se aplica la obligación, también podés leer esta nota de INFOZONA: qué pasa cuando la VTV queda vencida en Provincia.